原标题：房产税能否调控中国房价？美媒:或剧烈重塑市场

参考消息网1月28日报道 美媒称，中国已经想尽所有办法来调控房地产市场，多年来，从一个城市到另一个城市，中国试过限制抵押贷款的发放，试过阻止已经拥有一套房产的人购房，还投入了数十亿美元建造中国人买得起的新房。现在中国政府正在考虑新的办法：对房地产征税。

据美国《纽约时报》网站1月23日报道，尽管这一措施已为美国和世界其他地方的业主所熟悉，然而它可能会剧烈地重塑世界第二大经济体——生活在一个没有房产税的地方，听起来或许很有吸引力，但是越来越多的中国专家和政策制定者表示，房产税可能会对国家经济的一个关键部分产生深远的影响。

报道称，征税一事八字还没有一撇，不过专家表示，这个趋势越来越明显，财政部部长肖捷也表示，努力推进房地产税立法和实施。

根据位于中国西南城市成都的学术机构中国家庭金融调查与研究中心的数据，房地产占中国家庭近四分之三的资产，而在美国，房地产占家庭资产的三分之一略多一点。大约五分之一到四分之一的中国年度经济产出来自房地产和相关产业。

许多投资者都在抢购房子希望房产能够升值，在一些大城市，过去八年里平均房价至少翻了一番，但仍有许多城市闲置大量公寓，要么是因为买家不打算搬入或出租，要么是因为投机者建造了没有人想住的房子。前不久一个寒冷的清晨，在南京的一处楼盘，想买房子的人带着帐篷和被子连夜排队，只为买到房。根据在场者的描述和社交媒体上疯传的照片，来的车太多，售楼处周围车辆拥堵长达一公里多。

报道称，但房地产也导致了中国一些最大的繁荣与萧条。本土投资者中许多人不信任中国股市，只得把资金投入房市。房地产经纪人费用通常低至房价的1%，过去两年，抵押贷款发放激增，加剧了金融动荡的可能性，北京和上海的房价甚至已经超出了许多富裕家庭和炒房者的能力。

报道称，促成疯狂购买的还有其他因素，比如获得当地政府服务，以及同房屋所有权相关的文化影响力。

今年31岁的机械工程师马晓光（音）和妻子最近在上海最远的郊区买了一套价值约为145万元的公寓，这样他们的女儿就可以获准在附近一所公立学校就读。但他们不住在那里，而是在一处更贵的地方租房居住。他们把自己购买的公寓租了出去，但每个月租金只有大约1150元。

报道称，房产税是否涵盖所有住房，还是仅仅包括第二套以上的房产，目前尚不清楚。中国大部分地区将从零开始进行这项工作，因为中国不像美国和其他地方，拥有数十年的房地产记录。一个长期的障碍——弄清楚什么人拥有哪些公寓——似乎已经得到解决，中国国土资源部于去年9月宣布完成了全国土地所有权数据库的建立。房地产行业高管表示，该数据库涵盖了通过企业和投资伙伴关系持有的房地产的实益所有人。

报道称，推出房产税将是一项微妙的任务，它可能会损害某些地方的市场需求，在那些地方，成千上万的新楼盘仍在推向市场，其中文化可能是一个重要的因素。在中国，人们期望年轻人在结婚前买房，通常情况下男方负责买房，但女方家人也经常会凑钱，由于中国的年轻男性比年轻女性多，这引发了由男性主导的购房热潮，以便让自己在择偶市场上更受欢迎。哥伦比亚大学的商业教授魏尚进（音）发现，35个大城市的房地产价格上涨与不平衡的性别比例密切相关。

24岁的保险推销员吕杰（音）表示，为了让女友更有安全感，他下定决心买一套房子。去年11月，他在中国西南部的家乡德阳排队等了很长时间，买到了最后剩下的几套房子之一，每月要交的房贷要花掉他三分之一的收入。

“明年有没有房产税都不会影响我，”他说，“无论如何，我都得买一套房。”

南京一处楼盘第一天开盘时买家在排队。（路透社）

责任编辑：张建利