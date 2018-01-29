2018年吉林脱贫攻坚工作咋做？推进深度贫困攻坚

实现16.3万建档立卡贫困人口脱贫

28日10时，吉林省政府新闻办在省政务大厅新闻发布厅召开省两会新闻发布会，吉林省扶贫办副主任杨春霆详细介绍了2017年脱贫攻坚工作的主要成效和2018年的工作安排。

2017年，省委、省政府深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，实施精准扶贫精准脱贫基本方略，突出重点攻坚补短板，推动全省上下凝心聚力抓落实，全省脱贫攻坚迈出坚实步伐、取得决定性进展。

年度减贫计划如期完成。实现16.3万建档立卡贫困人口脱贫，全省贫困发生率由3.34%下降到1.3%。实现664个贫困村退出，退出的贫困村基础设施、基本公共服务、产业发展、集体经济收入等15项指标全部通过验收；脱贫人口平均收入达到5270.02元，比上年增加1327.02元。

解决了11.17万建档立卡贫困人口饮水安全问题，超出年初计划0.78万人，规划内的农村饮水安全脱贫攻坚任务基本完成，实现贫困地区农村饮水安全工程全覆盖。改造建档立卡贫困户危房4.8万户，全省建档立卡贫困人口住房安全问题全部解决。建档立卡贫困人口全部实行了医疗签约服务，新农合县级定点医院政策范围内报销比例达到85%。所有县 （市、区）均通过义务教育均衡发展验收，建立起对贫困家庭从学前教育到研究生教育全程资助体系。

新建贫困地区农村公路2670公里，自然村通硬化路达100%，自然屯通硬化路率达78.5%。农村电网供电可靠率达到99.75%，综合电压合格率99.90%，全省贫困村文化活动室、广播电视和通讯达标率100%。新建1262个行政村文化小广场，实现贫困县行政村小广场全覆盖。稳步推进“两线合一”，全省84%的市县低保标准超过扶贫标准。

西部地区加快实施河湖连通、引嫩入白、节水灌溉等重点水利工程，恢复湿地500平方公里，高效节水灌溉面积发展到900万亩，地下水位平均上升55厘米，年均降水量比历年增加50.4毫米，大兴安岭南麓吉林片区生态环境进一步改善。全省93340眼柴油机井完成“柴改电”，每公顷土地可增收1500元以上。东部地区边境扶贫扎实推进，专门出台政策意见，加大支持力度，促进稳边固边，人口流失现象得到控制，一大批外出务工人员返乡创业；选聘建档立卡贫困人口1290人作为生态护林员，人均年增加收入8750元，实现1290户、2596人稳定脱贫。

2018年

以深度贫困地区脱贫攻坚为重点

2018年要深入实施精准扶贫精准脱贫基本方略，以深度贫困地区脱贫攻坚为重点，坚持深度攻坚与区域脱贫相结合，坚持开发式扶贫与社会保障双轮驱动，坚持扶贫大格局，着力强化领导责任，着力强化资金投入，着力强化部门协同，着力强化社会合力，着力强化任务落实，采取超常规举措，拿出过硬办法，举全省之力，坚决打赢脱贫攻坚战。

要聚焦脱贫目标补短板。围绕贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽、解决区域贫困问题，严格对标对表，聚焦短板问题，持续加大重点攻坚力度。抓好危房改造、安全饮水、易地扶贫搬迁收尾工作，加大交通、水利等基础建设力度，积极稳妥推进兜底保障。

推进深度贫困地区攻坚。紧盯深度贫困地区住房安全、产业发展、就业增收、公共服务、基础设施等突出难题，在项目资金、政策措施、人才支持等方面对贫困地区给予重点倾斜，集中优势力量打好攻坚战。

持续用力抓好产业扶贫。围绕夯实稳定脱贫基础，指导各地精准设计产业项目，力争每个贫困村有1~2个产业发展项目，每个贫困户至少参与1个增收项目，推动贫困地区产业发展规划实施。

持续加大投入力度。各级财政安排资金进一步向扶贫倾斜，新增财力优先保障脱贫攻坚，涉农资金整合扩大到所有的贫困县，整合资金全部用于扶贫。大力推动精准扶贫小额贷款，用好用活扶贫再贷款政策，拓宽融资渠道。严格执行资金安排、拨付使用和监管有关规定，严厉查处侵占扶贫资金行为，提高扶贫资金使用效益。

把2018年作为脱贫攻坚作风建设年，开展作风专项整治。持续汇聚脱贫攻坚合力。认真落实省负总责、市县抓落实、乡村抓管理的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，持续抓好帮扶包保责任落实。新文化记者 陆续

责任编辑：刘德宾 SN222