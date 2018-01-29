民政部:中东部雨雪天气已致2人死亡超300万人受灾

新京报快讯（记者 卢通 实习生 严依依）今天（1月29日），民政部官方网站发布了中东部雨雪天气最新灾情快报。1月24日以来，我国中东部地区出现1月以来第三次大范围雨雪天气过程，截至1月29日9时统计，灾情已致2人死亡，超300万人受灾。
快报显示，1月24日以来，我国中东部地区出现1月以来第三次大范围雨雪天气过程，也是1月以来最强的一次低温冰冻天气过程，平均气温较常年同期偏低4℃以上，安徽、江苏等省局部地区积雪深度达到20厘米至32厘米。安徽、湖北、湖南等省部分地区种植养殖业大棚大面积损毁，农作物受灾较重。湖南、湖北、江苏等省高速公路临时管制、多趟列车、飞机延误或取消。
截至1月29日9时统计，江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、陕西10省（直辖市）49市（自治州）176个县（市、区）341.9万人受灾，2人死亡，2.9万人紧急转移安置，6.2万人需紧急生活救助；200余间房屋倒塌，1300余间不同程度损坏；农作物受灾面积341.3千公顷，其中绝收16.5千公顷；直接经济损失25.5亿元。
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