国际航协：M503非新航线 已经过国际民航组织批准

原标题：国际航协：启用M503航线是缓解上海飞行情报区空域拥堵的积极措施

新华社北京1月30日电（记者查文晔）记者日前从有关部门了解到，国际航空运输协会（IATA）负责人19日已就M503航线事回复台湾民航部门负责人表示，M503航线已于2015年3月起投入使用，并不是新航线，其位置和设计符合国际民航组织（ICAO）文件并经过ICAO批准。该航线相关的运行技术措施和应急程序均已到位。

这位国际航协负责人表示，启用M503航线是为缓解目前A470航路上的交通流量压力，并且在满足珠三角和长三角地区不断增长的交通需求的同时提升飞行安全水平，这部分空域具有全面的雷达覆盖。航空业界认为启用M503航线是缓解上海飞行情报区空域拥堵状况的积极措施。

责任编辑：刘光博