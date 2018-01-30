新文化报:天价“插队费”会给孩子什么样的教育？

陈女士和孩子在“小矮人矿山车”门口排了两个小时的队，眼看就要轮到了，结果发现一群人从出口处进来直接插在了她们的前面。她和其他游客有些恼火，上前质问服务人员后，才获知这是VIP团，可以免排队，随到随玩。

事后，陈女士向记者反映，VIP团其实就是“插队团”，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”（据1月29日《法制日报》）。

“贵宾专属通道”、尊享导览服务、每人收费2700元到3000元，限定人数、且不含门票，每个团配一个导览员，根据需要定制游览路线，可以任意选择游览时间，不需排队……上海迪士尼VIP团的名称、价格、服务等都显得与众不同，格外地“高大上”

记者亲身体验，成为了VIP，仅用两个小时就完成了3个游戏项目，而这个时候像陈女士这样的普通票游客可能才刚刚排队到园门口，又因为VIP成为天价“插队团”，致使有游客买了两天联票，却只玩了4个项目。天价对应着时间的高效节约权，少数人的惬意对应着大多数人的不适。

有人为上海迪士尼抱屈，认为有VIP又不止这一家，况且园方明码标价，“花钱买时间”符合市场价值规律。其实，天价“插队费”具备不少负面效应：

其一，不管是门票背面的“游览告知”，还是网络上的“游客须知”，园方都要求“普通游客遇到VIP团时，履行避让义务”的内容，这与上海迪士尼官方App的VIP服务合同同时存在，依据相关法律，如果平行的两套合同直接交叉，要事先约定和告知，如果没有约定和告知，直接牺牲普通游客的利益去满足VIP游客的特殊要求，并牟取利益的，则有合同违约之嫌。

其二，缺乏提高服务水平的动力。据报道，园方六小时的VIP团做了限制，平时一般为每天20个，节假日为每天30个，30多名导览员不论平时还是节假日，基本满负荷运转。也就是说，仅VIP团迪士尼就有一笔不菲的收入。如果天价插队便可以获利不菲，那么让普通游客苦苦排队、VIP团随意插入也便顺理成章，试问还有谁愿意在乎大多数人的意见、又何必提高服务质量呢？

其三，凸显了垄断霸权。上海迪士尼在国内仅此一家，每天都人如潮涌，节假日更是“供不应求”，游客太多排队过长，才催生了这种插队团，上海迪士尼应该思考如何解决这一困境，而不是利用游客之苦来赚钱。反之，这种独此一家、说一不二、随意插入的VIP服务加剧了普通游客排队等候之苦，侵害了普通消费者的权益，是垄断的必然结果。

迪士尼被称为童话乐园，孩子们是主要的游客，当自己严寒酷暑里排了很长的队却被他人轻松插队，并知道别人花大钱就可以买得特殊服务，会给幼小的心灵留下什么影响？诚然，追逐利润最大化无可厚非，但作为面向孩子的最大商业娱乐项目综合体、世界知名企业，也应该牢记自己肩负的社会责任，让孩子们在欢笑中初步知晓权利公平与社会公正，而不是“钱最大”、一切向钱看。 就这一点而言，上海迪士尼确实做得不够好，需要改进与反思。斯涵涵

责任编辑：刘德宾 SN222