台媒：林心如已“解独”洗白 登北京春晚唱歌曲

原标题：台媒：林心如真“解独”，登北京春晚唱《深情相拥》

林心如与黄晓明（资料图）

[环球网报道 记者 任梅子]前一阵子因“涉独”惹上麻烦的中国台湾知名艺人林心如，今天被台媒报道将加盟北京卫视春节联欢晚会，与黄晓明合唱歌曲《深情相拥》。台媒称，种种迹象显示，本来就无辜被陷害的她，已经彻底“解独”洗白。

台湾“中时电子报”30日独家报道称，北京卫视春晚节目组29日在中国农业大学进行了一轮带妆彩排，受邀参与演出的林心如也在后台接受了大陆媒体的联合采访。

台湾知名艺人林心如（资料图）

报道称，去年12月31日和今年1月4日，林心如连续被网友在大陆相关部门的网站上举报，称其涉“台独”，原因是她在大陆新上映的电视剧《我的男孩》获得过一笔台湾文化部门2000万新台币的辅助金。林心如公开发声明否认电视剧“涉独”。之后，林心如在被下架18天的电视剧最后得到复播。

“中时电子报”还称，根据该报掌握的可靠消息，有人刻意断章取义剪辑林心如曾在公开场合甚至私下的言论影片及录音档，放大并扭曲她的言论内容，持续向大陆有关单位“项目检举”。知情人士表示，连大陆有关单位人士都觉得有些内容一听就知道是她的玩笑话被撷取，也清楚举报者意在毁掉林心如，因此对于举报内容的态度是“一笑置之，不会被有心人利用当枪使”。

责任编辑：刘光博