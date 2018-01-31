婴幼儿配方食品备案管理办法公开征求意见

本报北京1月30日电 （记者林丽鹂）记者30日从国家食品药品监管总局获悉：《婴幼儿配方食品备案管理办法（征求意见稿）》即日起至3月1日前公开征求意见。
该征求意见稿规定食品药品监督管理部门收到备案材料后，备案材料符合要求的，应当在5个工作日内予以备案，不符合要求的，应当一次性告知需补正相关材料，并对备案信息存档备查，发放备案号，在备案后15个工作日内将备案信息向社会公布。
同时规定了以下不予备案的情况：以分装、委托加工方式生产婴幼儿配方食品的；同一企业用同一配方生产不同品牌婴幼儿配方食品的；使用牛初乳原料或在0—6月龄段产品中使用香精香料的；法律法规规定的其他不应予以备案的情形。
有下列情形之一的，由予以备案的食品药品监督管理部门取消婴幼儿配方食品备案：备案材料虚假的；婴幼儿配方乳粉生产企业食品生产许可证被依法吊销、注销的；婴幼儿配方食品产品配方等存在安全性问题的；婴幼儿配方食品生产企业提出取消备案的；依法应当取消备案的其他情形。
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