原标题：最高法：顾雏军案再审合议庭约谈顾雏军及其辩护人

约谈现场。最高法供图

新京报快讯（记者王梦遥）1月31日，记者从最高法获悉，1月28日下午，顾雏军等人虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金案再审合议庭在最高人民法院第一巡回法庭第一审判法庭约谈原审被告人顾雏军及其辩护人陈有西、童汉明律师，全面听取他们关于该案再审的申诉理由等意见。

消息显示，合议庭还将于近期分别约谈该案其他原审被告人及其辩护人。目前合议庭正紧锣密鼓推进该案再审的各项工作，确保该案在法定期限内公正审结。

2017年12月，最高法发布消息称，最高法将提审顾雏军重大涉产权案件。

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