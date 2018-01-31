新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

最高法:顾雏军案再审合议庭约谈顾雏军及其辩护人

最高法:顾雏军案再审合议庭约谈顾雏军及其辩护人
2018年01月31日 15:14 新京报作者：王梦遥
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：最高法：顾雏军案再审合议庭约谈顾雏军及其辩护人

约谈现场。最高法供图约谈现场。最高法供图

　　新京报快讯（记者王梦遥）1月31日，记者从最高法获悉，1月28日下午，顾雏军等人虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金案再审合议庭在最高人民法院第一巡回法庭第一审判法庭约谈原审被告人顾雏军及其辩护人陈有西、童汉明律师，全面听取他们关于该案再审的申诉理由等意见。

　　消息显示，合议庭还将于近期分别约谈该案其他原审被告人及其辩护人。目前合议庭正紧锣密鼓推进该案再审的各项工作，确保该案在法定期限内公正审结。

　　2017年12月，最高法发布消息称，最高法将提审顾雏军重大涉产权案件。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区