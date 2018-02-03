台“国安局”派人监控台商论坛？蓝营痛批蔡当局

原标题：台“国安局”派人监控台商论坛？蓝营痛批蔡当局搞“绿色恐怖”

台当局“国安局长”彭胜竹（图片来源：“今日新闻网”）

[环球网综合报道]国民党智库国家政策基金会在1月30日举办“保障台商权益论坛”，却有两名台当局“国安局”的人员到场，遭质疑是“监控”台商活动，由于正值两岸关系紧绷敏感时刻，台安全部门的作法，随即引发国民党痛批蔡当局大搞“绿色恐怖”。

台湾网络媒体“上报”2日报道称，吴敦义接任国民党主席、全面接掌智库“国家政策基金会”后，近日指示智库举办10场系列论坛，讨论议题涵盖两岸农业发展、观光旅游交流、保障台商权益、两岸医疗合作等，30日智库论坛出席者包括吴敦义、台企联前后三任会与许多台商。但有一名“国安局”郑姓与一名苏姓工作人员也到场，遭质疑是奉命来监控台商。

对此，国民党前“立委”林郁方证实当天确实有两位“国安局”人员到场，并有出示名片，但他不知道“国安局”派人到场的目的为何，林郁方也质疑论坛会议全程公开、网上也有直播，纳闷为何“国安局”还要派人亲自到场？他表示，“国安局”属于特殊单位，如果要参加“在野党”办的活动，至少事先要跟主办单位打个招呼，询问是否同意，而不是派人直接“登堂入室”。

国民党文传会主委李明贤痛批蔡当局大搞“绿色恐怖”，“干脆把国民党的人通通抓去关好了！”国民党将对此向民进党当局和“国安局”提出严正抗议。

对此，台“国安局”2日晚间发布新闻稿澄清称，30日所举办之“保障台商权益论坛”属公开活动，事前已在网络上公告活动讯息，该部门人员出席该活动，系为了解台商在陆发展状况，以及所遭遇之困难，实际了解台商心声，作为两岸情势分析参考，而非媒体所传“监控国民党”。

“国安局”方面又宣称，本案为出席公开活动，且出示名片予主办单位现场工作人员，“绝无监控政党之意，未料遭致误解”。

责任编辑：柳龙龙