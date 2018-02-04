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铁路东陇海线试开6500吨重载列车

铁路东陇海线试开6500吨重载列车
2018年02月04日 16:13 新华网
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　　新华社南京2月4日电（记者杨绍功）为进一步缓解连云港港口地区的运输压力，充分挖掘东陇海的运输潜力，中国铁路上海局集团公司春运期间在东陇海线组织开行了6500吨重载列车。

　　2月2日12时41分，一列由电力机车牵引的编组64辆C70型，总长923米，满载6500吨货物列车由亚欧大陆桥东桥头堡连云港驶出，这标志着6500吨重载列车将在陇海线上开行。

　　按目前港口日均开行15对5500吨列车测算，6500吨重载列车的开行，相当于每天多开3对500吨的列车。

　　据了解，这是中国铁路上海局集团有限公司完成改制后，在运输经营上的重大改革举措。重载试验成功后，对提高连云港港口吞吐效率，更好服务“一带一路”，都将具有重大意义。

责任编辑：刘德宾 SN222

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