麦克阿瑟称台湾是“不沉航母” 台作家称被当炮灰

鹰式导弹（来源：中时电子报）
[环球网综合报道]台当局决定将鹰式防空导弹部署兰屿、绿岛。据台“中时电子报”4日报道，台作家王丰表示，麦克阿瑟曾称台湾是“不沉航母”，这种说法根本是要台湾当炮灰，并不值得炫耀！
王丰发文表示，台湾竟然还在把朝鲜战争时期的破铜烂铁当宝贝，真是蔚为奇观，尽管号称它迭经“升级”、“改良”，但算算年龄也有六十年开外了，难道是在卖弄“新古典主义”？
王丰感叹，台湾至今仍摆脱不了把自己当作“不沉航母”的这种思维，但殊不知其实那更是一种“死神的礼物”。所谓“不沉航母”（Unsinkable aircraft carrier） 并非全然的“褒词”，二战时期的马耳他、冰岛等岛屿都曾为此成为被打击的首要目标。
王丰表示，幸好台湾没有真的变成美国的“航母”，不然真的要成为攻击的焦点。冷静想想，为什么我们要成为西方列强的牺牲品与炮灰？谁又想为美国人、日本人打代理战争？愿意的人请自便，“撞”士一去兮不复返！
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