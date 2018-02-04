山东工业8年来首现增速上升

新华社济南2月4日电（记者邵鲁文）记者从山东省经信委获悉，2017年度山东工业经济运行数据显示，山东规模以上工业增加值同比增长6.9%，比2016年提高0.1个百分点，扭转了自2010年以来山东工业增速逐年回落的局面，8年来首次实现增速上升。

山东省经信委相关负责人介绍，2017年，山东工业运行质量持续向好，首先是低端无效产能逐步出清。去年，山东完成化解生铁过剩产能175万吨、粗钢527万吨、煤炭351万吨任务。其次，山东工业有效供给持续增多，产销衔接保持较高水平，2017年，山东规模以上工业产品销售率达到98.9%，比2016年提高0.1个百分点，高于全国0.8个百分点，在全国重点工业大省中保持领先地位。

随着新旧动能转换提速，山东工业结构优化态势明显，高技术产业、装备制造业保持较快增长。2017年，山东规模以上装备制造业增加值增长11.0%，比2016年提高3.4个百分点，规模以上高技术产业增加值增长10.9%，连续12个月保持10%以上增速。高技术产业和装备制造业已取代资源、能源类行业，成为山东工业增长的主引擎。

此外，山东高耗能行业继续低位运行，工业结构调整成效明显。2017年，山东有色金属冶炼、石油加工等六大高耗能行业持续低位运行，增加值增长3.6%，比2016年回落6.7个百分点。

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