美媒：中国将人工智能用于医保领域 美国慢一拍

原标题 美媒：中国将人工智能运用于医保领域 美国慢中国一拍

资料图片：浙江省人民医院放射科的一间CT检查室。（美国《纽约时报》网站）

参考消息网2月4日报道 美媒称，亚马逊和另外两家美国巨头正在试图通过试验自己员工的医保范围来改变医保现状。按照中国的标准，它们落后了。

据美国《纽约时报》网站2月1日报道，中国的科技公司多年来一直把医保放在优先地位。在试验了在线医疗咨询和药物追踪系统后，它们现在专注于一个更先进的工具：人工智能（AI）。

报道称，这些公司的技术推进得到了政府的鼓励。北京已表示，它想在2030年前成为人工智能领域的领军者，并誓言要与美国在这一领域展开较量。尽管官员们强调在国防和无人驾驶汽车等领域使用人工智能，他们也积极推动它在医保领域的应用。

报道称，中国的科技巨头已经站在人工智能领域的前沿，它们的目标包括：创造能够提高医生效率的诊断工具。

伯恩斯坦研究公司的亚太医保分析师劳拉·尼尔森·卡尼表示：“公平地说，中国的科技公司都积极参与医疗保健领域，不像美国，有些公司积极，有些不积极，”。

卡尼说：“它们中很少有谁采取中国公司这么大的动作。”

报道称，对于中国的医生来说，人工智能的进步是变革性的。

北京协和医院的眼科医生于伟泓博士表示，过去，她常常要花两天时间分析病人的眼睛，仔细查看模糊的图像，与同事讨论她的发现，然后写报告。该医院目前正在试用的人工智能软件能极大加快她完成这些工作的速度。

她说：“现在，一分钟应该都不用。”

报道表示，据设在北京的行业咨询机构亿欧智库称，目前总共有130多家企业在利用人工智能提高中国医疗保健系统的效率。其中既有科技巨头，也有大量小创业公司。

报道称，中国的一家科技公司正在与东部省份浙江最好的医疗机构浙江省人民医院合作，开发自动识别早期肺癌的软件。

创立该公司的林晨曦说，他希望利用这项技术确保中国各地实现平等的医疗服务。

“在中国，医疗资源非常稀缺，而且分布不均，最好的资源集中在省会城市，”他说。“有了这个系统，如果能在乡镇医院使用，会大大改善就医体验。”

报道称，努力发现癌结节——四处移动的黑白斑点，看起来有点像罗夏测验——是一项艰苦的工作。浙江省人民医院放射科主任龚向阳把这个过程比作工厂，过度劳累可能会造成体力不支和出错。

“我们每天要看大量影像，”他说。“所以我们欢迎技术，如果它能减轻压力，同时提高效率的话。”

责任编辑：张岩