国企出售援疆钢铁项目 33亿无人接盘降至10亿出售

原标题：山东国企出售一援疆钢铁项目 33亿挂牌无人接盘后降价至10亿元出售 |新京报财讯

新京报快讯（记者 赵毅波）2月4日，新京报记者自山东产权交易中心获悉，山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司100%国有产权及32.94亿元债权项目（简称山钢新疆项目）挂牌转让，转让底价10亿元。

早在2017年9月，山钢新疆项目就以约33亿元挂牌转让，然而截至2017年10月25日，该项目挂牌公告期满。在公告期间，没有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请。

到11月1日，山钢新疆项目又转到“招商”渠道：招商方案为意向合作方对该项目提报受让金额，招商金额不低于156990.66万元。

据山东产权交易中心介绍， 山钢集团莱芜钢铁集团有限公司负责建设运营的喀什钢铁项目，是山东省产业援疆重点项目和先行试点项目，也是迄今为止全国19省市在南疆最大的产业援疆落地项目。

2017年前11月，山钢新疆营业收入为25.93万元，净利润为-3378万元。根据最新数字，山钢新疆资产账面价值34.75亿元，负债账面价值43亿元，净资产账面价值-8.58亿元，显示其已经资不抵债。

根据挂牌项目信息，山钢新疆项目挂牌价格10亿元，其中100%国有产权仅作价0.0001万元， 山钢方面享有的债权32.94亿元，挂牌价格10亿元。

作为项目背后的股东，山东钢铁集团有限公司（简称“山钢集团”）是山东最大省属国企之一和国内最大钢铁企业之一，集团公司下辖济钢、莱钢等子公司。据官网介绍，截至2012年底，有职工9.05万人，总资产1720亿元。

山钢新疆项目遭遇困境，与前期众多援疆项目集中于钢铁产业、造成疆内钢铁产能严重过剩有关。

作为相对孤立的区域市场，新疆的钢铁产能对本区域市场依赖度较大，而本区域的消纳能力并不如东部地区。

根据2015年新华网的一片媒体报道，新疆“十二五”期间新建钢铁产能超过2000万吨，总产能超过3000万吨，相比2010年增长近3倍，宝钢、首钢、山钢等巨头砸下千亿重金。而在2014年，新疆地区钢铁产能利用率还不足50%，“援助经济落后地区本是好事，但如果不顾产业发展规律，盲目上马新产能，则有可能让整个产业陷入困境。”

据悉，山钢新疆项目经新疆经信委新经信规划函﹝2011﹞211号文件核准，一期工程100万吨铁、钢、材配套生产线于2013年4月建成投产，于2015年9月8日停产，累计生产铁137.20万吨、钢128.20万吨、钢材125.80万吨。

随着去产能席卷全国，新疆钢铁市场迎来转折，但山钢新疆已经无法赶上去产能带来的政策红利。

参照新疆当前最大钢铁企业、宝武集团下属的八一钢铁，前几年遭遇巨亏后目前已经扭亏为盈。

根据1月26日晚公告，八一钢铁预计2017年年度实现净利润约为11.63亿元，与上年同期相比将增加约11.26亿元。

责任编辑：张玉