2018年是买房吉祥年？美媒:中国人认为18等于要发

原标题 2018年是买房吉祥年？美媒：中国人认为18等于“要发”

参考消息网2月4日报道 美媒称，中国人很快将会欢度狗年，新的一年可能也是交易之年。

据美国《华尔街日报》网站1月25日报道，长期以来在房地产圈子里的人们都知道，一个包括数字8的门牌号或价格（这个数字在广东话中的发音与代表繁荣的“发”相似）可以让房产变得更受中国买主的欢迎。现在，一些房产经纪人正在诉说吉祥的2018年所带来的反应——据21世纪房地产集团在多伦多的房产经纪人凯莉·谢表示，18这个数字用广东话大声说出时听起来就像是“要发”。

报道称，纽约市科科伦不动产集团的房产经纪人珍妮特·王说，她的5位客户突然从漫不经心的浏览者变成了积极的找房者。“这些客人一直在犹豫不决，然后——我不知道是不是和2018年有关——在大约12月23日或者1月1日前后，他们突然说，‘好吧，今年我们真的要看看房子了。”

中国海外房产信息平台居外网的首席执行官罗雪欣说，她知道2017年有北京的买主曾准备在纽约市购买500万美元（约合3195万元人民币）左右的住宅，但是后来推迟了计划，以便能够在今年购买。她说：“也许还有其他因素在起作用，但这是他们告诉我们的原因。”

报道称，尽管房地产业的资深人士并不指望2018年会有大丰收，但多伦多房产开发企业大湾集团的总裁克里斯托弗·魏因称，2018这个数字完全可能激发“更强劲的”市场活跃度。除了在上海设立办事处并在其销售点安排说中文的员工外，大湾集团也对幸运数字给予关注。魏因说，位于坎伯兰8号的楼盘有65%的公寓单元被拿出来进行预售，结果在一个月内就销售一空。

报道称，中国人的数字迷信长期以来一直是某些房地产市场的重要因素。数字8始终代表吉利，而发音类似于“死”的数字4则是要回避的。加拿大房产经纪和中介网站Zoocasa的经纪人安东尼·托马索内解释说，在将近一半人口为华人的大多伦多地区的马克姆市，“卖家必须让价格中有8这个数字，而且你得尽最大努力避免4”。

从2017年1月至5月，Zoocasa网站挂出的马克姆市的房源有66%在价格中至少有一个8，这比1990年前三个月的25%和1995年前三个月的35%有了大幅增加。根据特鲁利亚网络房产公司的数据，在美国非亚裔人口占多数的社区，在2017年挂出的所有房源中，房源价格最后一位数字除零之外是8的仅有4%，而在亚裔人口占多数的社区，相应的比例为25%——而在2012年时还只有5%。而对于价格超过100万美元（约合639万元人民币）的房源，这个比例在亚裔人口占多数的社区为38%。据房地产投资和经纪公司公园大道国际合伙公司的总裁吉奥瓦娜·林说，在纽约，中国买家涌向位于第38街和第39街之间的公园大道80号的高档公寓楼盘。

报道称，还有一些有意向的买家央求修改独立住宅或公寓单元的编号，西雅图伯克希尔—哈撒韦公司的房产经纪人贝可·邹回忆，曾有一位买家对一处报价300万美元（约合1917万元人民币）的房源一见倾心，唯一不喜欢的是它的门牌号：1044。她回忆说：“他去了贝尔维尤市，在一天之内就把房子的门牌号改了。”多伦多苏富比拍卖行的销售代表特蕾西·安说，她的一位客户在征得邻居的同意之后，把房子的门牌号码从44号改成了42A。

横跨多个种族的房产专业企业KORE营销公司的卡尔加里地区总裁彼得·吴说，中国人对某些幸运数字的偏爱已经众多周知，以至于非华人买家也谨慎地予以关注。他说，在不列颠哥伦比亚的里士满或伯纳比，预先销售的高档公寓有80%-90%被华人买主一抢而光，那里的非华人买家不愿意购买数字不吉利的公寓单元：在几年后他们可能会发现这样的房子无法出手。

报道称，不过，房地产的幸运数字魔法似乎不会延续至中国的生肖属相，即将到来的始于2月16日的狗年对于大多数买家来说将不是一个重要因素。多数专家指出，市场基本面仍然是最重要的因素。中国买家将考虑利率、潜在的税法改革、中国对用于购买海外房产的政策以及加拿大联邦政府授权进行的意在提高住房按揭门槛的压力测试。

报道称，硅谷房产经纪人科科·谭预计2017年强劲市场走势将得以延续，并特别指出“税收改革带来的不确定性”以及可能的升息将刺激买家在今年尽快达成成交协议。她表示，销售强劲的最大原因是存量住房的不足，这种情形同样出现在加拿大。不过，谭女士说房产价格“已经被推升得很高了”，提出了房价出现调整的可能性。她还说：“这将会是有趣的一年。”

居外网首席执行官罗雪欣的看法则截然相反，她预言8月份市场的活跃度将出现巨大飙升，因为这个月份是8/18。她说，“你很可能会看到买家和中介把看房和签约日期安排在2018年8月份的第8天”，其他人则会匆忙地赶在“日历从2018年变成2019年”之前达成年底交易。

责任编辑：张岩