新华社石家庄2月5日电（记者杨帆）记者从河北省民政厅了解到，近日“中国少儿艺术教育家协会”被依法取缔：执法人员来到该“协会”位于石家庄市中山东路某处的办公地点，对其相关负责人依法送达取缔决定书。
据介绍，北京市民政局执法人员于2017年12月接到民政部移送的案件，立即对“中国少儿艺术教育家协会”展开立案调查，发现该非法社会组织主要违法行为发生地在河北省石家庄市。经北京、河北两地民政执法人员联合调查取证，查明自2015年起，该非法社会组织打着“中国少儿艺术教育家协会”的名号，通过“中国少儿艺术教育家协会艺术考级中心”网站密集发布招生简章、加盟信息、艺术考级培训照片等相关信息。此外，其下设的“艺术考级中心”给少年儿童发放自制的《中国少儿艺术水平考级证书》，并加盖该协会“艺术考级中心”的公章。
鉴于该非法社会组织的违法行为波及河北、山东、天津等多个省市。在河北民政和公安部门的密切配合下，经现场询问，该非法社会组织相关负责人表示“中国少儿艺术教育家协会”未在民政部门登记，擅自以社会组织名义开展活动。在该非法社会组织的办公场所，执法人员查缴了其自制的《中国少儿艺术水平考级证书》，宣读了取缔决定书，直接对该非法社会组织进行了现场取缔。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中央追缉的逃犯 最爱躲到这些地方
- 【 军事 】 中国第3艘航母分段或建成 今年有望亮...
- 【 财经 】 春运订票你被套路了吗？搭售依旧存在
- 【 体育 】 易建联26翟晓川24分 广东擒单外援北京...
- 【 娱乐 】 老板杨受成称阿娇“很难嫁”引众怒
- 【 科技 】 12306回应会否24小时全天候售票:正研...
- 【 教育 】 高校更名趋势：65所高校去掉职业二字
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有