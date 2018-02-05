中国主动对美国高粱发起双反调查 被称针对性浓厚

参考消息网2月5日报道 境外媒体称，中国商务部4日表示，因初步证据和信息显示，受美国政府补贴提振，大量、低价美国进口高粱损害了中国高粱种植户，即日起对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查。

据美国《华尔街日报》网站2月5日报道，中国商务部在宣布这项行动时没有提及特朗普政府近期作出的对中国进口太阳能板征收关税的决定。

据美国官员和企业高管称，美国农产品可能成为中国政府的目标，因为农业州被视为特朗普政治基础的一部分。National Sorghum Producers的数据显示，中国已成为美国高粱的主要市场，自2013年以来美国对华高粱出口超过2700万吨。

另据台湾《联合报》2月5日报道，在美国橡胶联盟上月30日对中国大陆提起“双反”调查不到一周，中国商务部4日出手反击，认定美国对高粱出口补贴。特别的是，在没有接到相关行业控诉调查下，商务部主动立案进行“双反”调查，针对性浓厚，中美贸易摩擦剑拔弩张。

商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，商务部掌握的初步证据表明，美国政府对高粱提供了补贴，2013年以来，美国对中国高粱出口大幅增加，价格持续下降，对中国高粱产业造成损害。为此，商务部决定根据中国相关法律和世贸组织规则发起此次调查。

商务部对美国祭出“双反”，受外界瞩目的是在没有收到相关行业的书面申请或正式请求下主动介入发起，王贺军说，根据世贸组织相关规则，发起反倾销、反补贴调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查；二是由调查机关依职权自主发起调查。由于中国高粱产业集中度低、种植户数量众多，产业难以准备必要的申请文件，中国政府主管机关根据自身掌握的初步证据自主对美高粱发起此次调查。

报道称，商务部的大动作被认为是反击美国。不过，中国商务部虽然强势出击，但也表示调查应在明年2月4日前结束，但特殊情况下可延长至明年8月4日，意味双方还有谈判回旋空间。

美国德州的红高粱。图/联合报系资料照片

责任编辑：刘德宾 SN222