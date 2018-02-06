原标题：台当局拒绝春节加班机 台商控诉返乡“人在冏途”

[环球时报驻台北特约记者 胡又中 李俊峰]令人期待的春节回家路却变成了“人在冏途”，对许多在大陆工作、学习的台商、台生来说，这个春节过得有点儿“堵”。“添堵”者并非旁人，正是蔡英文当局。为报复大陆启用M503北上及相关衔接航线，台当局拒绝大陆两家航空公司的春节加班机申请，导致176个航班被迫取消。

台当局倒是过了一把“任性瘾”，可害苦了众多着急返乡的台胞。为协助台商回家，大陆多地方、多部门推出各种措施，提供便利。民怨沸腾下，台当局煞有介事地出动6架空军运输机支持“小三通”，但许多台商并不买账：本来可以顺顺当当回家，为何非要大过年的瞎折腾？有台生团体表示，准备到台“总统府”前抗议，要求“国赔”。

“搞什么飞机！台商返乡人在冏途”，5日，国民党“立法院”党团举行以此为主题的记者会，抨击蔡英文当局拿台商、台生返乡过年作筹码。国民党“立法院”党团书记长李彦秀表示，M503争议从马英九政府时代就有了，过去政府有一个可以随时沟通协商的管道，现在因为两岸僵局，造成176个航班被取消，影响6万台商。民进党面对两岸僵局，应该提出更好的谈判筹码，而不该损害台商的权益。

“中华优质旅游发展协会”理事李奇岳在会上表示，因为蔡政府的突然决定，从大陆回台机票现在都要贵5000至8000新台币（1元人民币约合4.66新台币）以上，还订不到直飞航班。他以自己的亲身经历说，在大陆春运期间至其他城市转机困难重重，改走海运既耗时又艰辛，不论从哪里转都大大提高成本，耗费更多时间。

台湾学生联谊总会会长邱荣利介绍，联谊总会会员约1.2万人，调查显示目前还有1000多人没买到返乡机票。还有台生抱怨预购机票被退票，有人只好买除夕夜红眼航班的商务舱，初一早上才能回到家。邱荣利说，台湾学子要回家像是“人在囧途的台囧”，蔡政府应该负责。他将在2月14日小年夜（台湾的小年夜在除夕前一天）下午率台生到“交通部”“总统府”前抗议，要求“国赔”。

为报复大陆启用靠近所谓“海峡中线”的M503北上航线，台湾民航部门上月宣布不予核准东方航空与厦门航空的176班两岸春节加班机申请，致使台商春节往返大受影响。为协助台商，大陆多地方采取了多项措施，受到岛内媒体的好评。台湾“中央社”4日称，在两家航空公司取消加班机后，大陆已经采取多项措施争取让更多在大陆的台湾民众回乡过年。厦门航空的泉州—高雄定期航线2日正式开通，每周一、三、五飞行；深圳航空在4日至25日期间，每周日临时增加一班往返泉州—台北的飞机。

“协助台商返乡，大陆各地抢出招”，台湾《联合报》5日称，中国国航4日宣布，春节前连续5天加开重庆飞台航班。厦门海关已走访厦门至金门航线运营企业，了解航船动态及订座情况，以合理调配人力资源，确保返乡台胞顺利通关。空中运力部分，福建将视情况增开福州、厦门、泉州等地到香港、广州等对台直航地的临时中转航班。浙江以及四川等地航空、海运部门，也采取措施协助台胞回家过年。往返浙江台州和台湾基隆港的“中远之星”客轮，春运班次订票人数已逾3000人次。

对于大陆一连串的积极举措，岛内网友热议纷纷。有人批评台当局说：“这件事真有够好笑的，政治事不政治解决，把自己小孩当肉票。”还有人称，“虽然有人会说大陆是统战，但人家手法比蔡政权髙明多了”。还有岛内工商业者说，大陆的举动真正诠释了“两岸一家亲”的涵义。

责任编辑：刘光博