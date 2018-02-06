台当局拒绝春节加班机 台媒：只会让统一进程加速

原标题：台当局为遮羞祭出取消陆航加班机策略 台媒：只会让统一进程加速

[环球时报驻台北特约记者 胡又中 李俊峰]令人期待的春节回家路却变成了“人在冏途”，对许多在大陆工作、学习的台商、台生来说，这个春节过得有点儿“堵”。“添堵”者并非旁人，正是蔡英文当局。为报复大陆启用M503北上及相关衔接航线，台当局拒绝大陆两家航空公司的春节加班机申请，导致176个航班被迫取消。

面对舆论压力，台当局不仅不思悔改，还试图推卸责任。据台媒报道，台“外交部”发言人李宪章介绍，为争取国际舆论支持，台方通过“外馆”向国际媒体投书，抗议大陆自行宣布启用M503北向航线，“对台维持空防安全造成威胁”。目前投书已有30多篇获国际主流媒体采用，包括美国《华尔街日报》《华盛顿时报》等。

作为民进党的绿营小弟，“台湾团结联盟”4日也高调出镜，以1981年以色列将战机编排为大型民航客机形状，进入伊拉克领空轰炸核反应堆为例，呼吁台商“切勿沦为中国政治肉票”，返乡“宜以安全为重”。

在分析人士看来，绿营是饥不择食猛奏狂想曲。以今天两岸实力对比，大陆战机若要有所行动，还用得着伪装成民航客机吗？之前大陆战机绕台飞行，也丝毫没有掩饰过。

台湾东森新闻网的文章称，让蔡政府汗颜的是，为了遮羞而祭出的取消陆航加班机策略，最后仍需对岸帮忙“擦屁股”，建立加班机制，好让台商可由“小三通”顺利返乡。如今，蔡政府只剩一张牌可打，那就是尽可能责怪M503争议是对岸的“鸭霸”。但真是如此吗？首先，M503得到国际民航组织批准，对岸只是照飞而已，何来中共破坏协议，并单方启用问题？况且，原来这个“协议”，是对岸与马政府于2015年所磋商的共识，其中有个明显的前提，就是两岸必须遵守“九二共识”。所以究竟是哪一方失信在先？蔡政府命令“外馆”于海外投书的“告洋状”，也只不过是写给自己人看的，顺便在夜间吹口哨，给自己壮胆。

“绿营政府没有从根子里认识大陆，以至于这次输那么彻底。”“中时电子报”援引香港媒体的评论称，蔡政府没有认识到三点现实。第一，两岸实力悬殊，包括经济、军事等方面都无法抗衡，台湾执意搞对立不会有优势。第二，蔡英文自认有坚强的意志力，但忽略了大陆同样也有坚强意志。第三，大陆不怕“热对抗”，激化两岸对立只会让统一进程加速。

责任编辑：刘光博