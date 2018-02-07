基层单位疲于应付 年终总结抄袭作假变成“料秀”

原标题：年终总结 别成材料“秀”（岁末年初探作风）

“现在一看到‘报告’两个字就头大。”东部某县政府机关干部张天最近有些郁闷，临近年终，科长因病休假，科里就剩她一个人了。“加班到晚上九十点钟是常态。”正因为厌倦了在秘书科每天与材料打交道的日子，张天才申请换了个科室，没想到现在的工作仍然和文字“过不去”。

岁末年初，正是各单位写总结、汇材料的集中时段。很多基层工作人员在为此忙碌。总结本应是成绩单，盘点成就、分析不足。然而，记者实地探访中发现，许多地方依然受形式主义和官僚主义思想影响，热衷表面文章，注水抄袭，甚至弄虚作假，让成绩单打了折扣。

事事总结，包装过度

写东西的时间多过干事，许多报告完全能一张表格代替

在张天的部门，年终总结以年终考核报告为主，上级往往以通知的形式进行传达，一般会写：“请你部门于某月某日前上交关于某某工作的报告。”“报告”两个字意味着材料必须有基本的体例，要有头有尾，有修饰有文采，不这样写的话，自己部门领导这一关都过不了！“动辄几千字，几万字的我都写过！”

“其实，绝大多数考核报告完全可以用一张表格来代替。”张天抱怨，做了什么就填什么，上级清楚，我们轻松，何必整那么多修饰呢？“大家都在议论，现在写东西的时间比干事情的时间多得多，甚至很多‘正事儿’都耽搁了，巧妇难为无米之炊，不干，能有东西写吗？”

东北某市某国企退休中层干部于磊对公司内部的“材料文化”感慨颇多。“不同于机关事业单位，我们企业流行把总结、报告做成PPT。”于磊坦言，由于报告种类多、要求高、制作繁琐，往往要投入大量人力和时间，部门内最优秀、最肯干的人都配备去写材料了，“有一个公司技术骨干，硬是迫于‘形势’转行成了PPT制作高手。”

曾经有一个外地来交流的公司领导在听了市场部门近两个小时的PPT展示后拍了桌子：“10分钟就能讲清楚的问题、对策，为什么要花这么多时间包装？”可会后大家都议论，说这位领导是“水土不服”。

于磊分析，各部门热衷“秀材料”，一方面是有些人急功近利，将年终总结、PPT视为具有高度表现价值的载体，好像做得越漂亮就越能打动领导的心；另一方面，不少人尽量将分析型报告做得“全面”，讲成绩多过问题，是“老好人”心态在作祟，“公司领导也不想得罪人啊，看你PPT做得这么用心，总会想，没有功劳也有苦劳吧？”

“因为前年总结时给省公司虚报了业绩，今年公司只能‘降成本’维持运转，中层干部每月降薪1000元，普通职工降薪500元。”于磊说，“不务实、不踏实的工作作风终究损害了我们的自身利益！”

注水充数，张冠李戴

考核脱离实际，基层单位一肩多挑、疲于应付

“年底了工作忙不忙？”“忙啊，忙着整材料啊！”面对记者提问，东部某县级市街道干部段瑞“耿直”地让人有些意外。临近年终，各式各样的“年终总结”“考核报告”排山倒海而来，让负责材料汇总工作的段瑞疲惫不堪。

“现在上级要求痕迹化管理，街道上平时做了什么事，在总结时不能只有文字，还得有照片，最好还有视频。”段瑞坦言，相对严格的考核制度初衷肯定是好的，也一定程度上督促了工作，但仍会有“材料造假”的情况出现，“大多是迫不得已的。”

以段瑞最近在写的一个总结为例，上级食药监部门要求街道一把手每年至少亲自“抓”一次辖区食品安全问题，但具体做法并未写明。“我们街道压根就没有食品企业。”在写总结材料时，段瑞只能把领导在农贸市场检查消防工作的照片拿来用。“说实话挺心虚的，因为这张照片我们在给其他部门报总结的时候也用过。”

“因为照片造假，还闹过笑话。”段瑞说，比如去年他们在做年终工作成果展板时，用了一张上级主管领导的照片，但其实这位领导在前年就已经调离工作岗位了，基层工作人员并不知道。

采访中，一些基层干部反映，由于强调工作压力层层下压，最基层单位工作人员往往“一肩多挑”，出现疲于应付的状态，再加上有的考核指标“不切实际”，实际工作有主次，考核却不分主次，一些年终总结不得不滥竽充数。

重复上报，缺少反馈

写了很多总结，却很少得到指导回应

“同样一份材料，为什么半年内要让我们重复报两次？”东北某市街道干部刘金丽有些困惑，一打听才知道，原来上面的分管领导换人了。

不少干部反映，有的上级单位，领导个人化色彩比较浓重，工作缺乏延续性，让基层单位平添不少重复性工作。

东部某县工商局一名工作人员也向记者抱怨，因为局领导要求全面提高本辖区“企业工商年报率”，他已连续加班两个周末了。“企业年报率越高，代表这个地区的工商业越活跃。”但现在不少企业是空壳的，本来按照国家规定，这些企业会在若干年后自然淘汰，而局领导不想让这项数据低于兄弟地区，“我们也只好给这些企业‘编’数据了。”

“工作做得好，不如总结写得好。”段瑞的话更为直接，有的领域，总结直接关乎年终考评成绩。一些部门甚至与下级单位形成了“小默契”，因为下级工作也是他工作的一部分，这就给“适度造假”提供了温床。

“我写了这么多总结，得到反馈的却寥寥无几。”张天说，上级单位向下级部门要总结、报告，他们要看，也要向上一级报告，但许多时候就是看个大概，留个存档。

记者在采访中发现，一些地区正在探索更为合理的考核制度，如有的地区在日常工作中运用手机APP，要求基层工作人员实时上传开展相关工作的照片；有的地区强化日常实地督导，改变年终报告“一纸定胜负”的局面；有些单位在个人提交年终总结后，及时召开民主生活会，领导带头盘点一年工作……

“年终总结、报告既容不得花拳绣腿、应付了事，更容不得层层抄袭、弄虚作假。”采访中，有的基层干部表示，文字材料中不正之风折射出一些人工作不实、作风不实的状态。所以要以创新的视角审视考核制度，从根本上杜绝形式主义、官僚主义的危害。

责任编辑：刘光博