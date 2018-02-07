花莲强震致8层统帅饭店震垮 住客已脱困3员工待救

原标题：花莲强震致8层统帅饭店震垮，住客已平安脱困3员工待救

[环球网综合报道]台湾深夜发生6.5级地震，全台均感到震动，统帅大饭店在地震中倒塌，三楼以下震垮变一楼，仅知饭店内有106名团客和数量不详的散客投宿。台媒2月7日报道称，在救援人员抢救下住客陆续脱困，但2名柜台员工及1名地下室锅炉员工受困，其中仅人在地下室的员工透过手机联系上，2名柜台员工仍无讯息，目前所知只剩这3名员工待救援，搜救人员已准备重型机具进入抢救。

统帅饭店楼高8层，地下1层，目前所知，晚间只有5楼、9楼的客房提供住宿，团客包括苗栗仁德医专毕业旅行团、日本团2团及“国旅团”，4个团体共75人，另有散客31人，合计住客共106人，都已经脱困。

目前所知，仁德医专已由老师带队离开，其余团客分别到烟波大饭店和美仑大饭店等地安置。统帅大饭店地下室锅炉工作人员陈明辉已透过电话联系确认平安，仍受困待援；另两名应该在大厅柜台的正职员工周志轩、梁书玮工作约1年，至凌晨3点仍失联。

来自屏东的国一张同学从5楼窗户爬下来，刚下地时，腿都软了，他和哥哥、舅舅一起到花莲玩，晚上他正在房间滑手机突然地动山摇，就看到冰箱、柜子倒下，当场还好没有人被压到，他第一个爬出来，还好大家都平安。

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责任编辑：刘光博