河北率先给台胞“国民待遇” 台居民就业有新渠道

原标题：河北率先给台胞“国民待遇”，台湾居民大陆就业有了新渠道！

[环球时报驻台北特约记者 张云峰]大陆国台办网站8日发布公告称，河北省五部门联合印发《关于做好事业单位招聘台湾居民工作的通知》，鼓励招聘台湾居民到河北省事业单位就业，并给予等同大陆民众的国民待遇。

台湾联合新闻网8日称，河北省鼓励招聘台湾居民的条件，包括取得大陆全日制普通高校（大学）学历的台湾学生，以及取得大陆承认学历的台湾居民，均在招聘人员范围内。被聘用后，台胞将按照大陆现行事业单位工作人员的管理制度进行管理，与大陆事业单位工作人员在岗位晋升、职称评聘、工资福利、社会保险和子女教育等方面享受同等待遇。文章称，十九大提出“逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇”，河北省是以务实举措落实该政策的第一个省份。

针对河北的举措，台湾陆委会副主委邱垂正8日下午在记者会上称，如果相关措施对于台商经营投资发展有利，并且不损及台湾尊严与法令，当局并不反对；不过观察目前陆方提供的优惠措施，都还不具体完整，只限于交通购票等生活便利方面。他还称，大陆吸引台湾年轻人才登陆，为其整体对台政策的一环，希望台湾年轻人在做职业生涯规划时，慎重考量两岸在政治、经济方面的不同，做好评估，以降低风险。

两岸政治关系虽然呈现僵局，但大陆仍持续对台湾民间张开双臂，制定“准国民待遇”等一系列惠台措施。2017年6月国台办在例行记者会上透露，将陆续出台新一波惠台措施，概略可分为居住、就业、就学、金融、保险和旅游六大类。台湾《中国时报》以金融为例称，大陆银行将改进台胞小额信用卡服务，其中中国工商银行总行已下发新版授信规定，对于申请办理信用卡的台胞，除年龄须在25岁至65岁之间外，其他准入条件与大陆公民相同。十九大以来，惠台政策更是一波接一波。像去年10月，大陆对台招生的“全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心”，更新“2018年祖国大陆普通高校免试招收台湾考生”网页，放宽对台招生的大陆大学共计308所，第一批次有160所，第二批次为148所。其中第一批次学校，包括大陆“985工程”“211工程院校”等重点大学。

联合新闻网认为，民进党上台后，两岸毫无信任基础，大陆索性关起官方协商大门，转而经营与台湾民众的关系。《旺报》援引2006年放弃台湾政治大学教职、转往北京大学的霍德明教授的话称，从大陆基本国策来说，惠台措施最后将走向国民待遇；台湾人本来就是中国人，如果在大陆工作，不需要给予特别优待，就提供国民待遇即可。他同时提醒说，台湾人来大陆就业、生活、居住日趋便利，但大陆人民若持续遭受限制，可能会对台湾人有所反感，对两岸长远来说可能存在风险。

责任编辑：张迪