原标题：花莲强震安倍喊“台湾加油”，蔡英文“感动”回复“患难见真情”

8日，日本搜救小组到花莲地震现场。

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]面对日本首相安倍晋三以中文写下“台湾加油”，台湾地区领导人蔡英文则以日文回复“患难见真情”。

花莲强震过后，许多国家和地区都送上慰问。据台湾联合新闻网报道，日本首相安倍晋三8日早上致函蔡英文表达关切，首相官邸中午再度发出安倍对台湾的公开问候，并附上安倍亲笔书写的“台湾加油”四个中文字。安倍在信中称，台湾东部发生大地震，“我为灾害中死去的人祈求冥福，并向所有受难的民众表示衷心的关怀”。他说，在东日本大地震发生时，长年以来一直是日本友人的台湾给了我们备感温暖的支持，我们绝对不会忘记，“现在，我们重要的朋友正面临困难时刻，日本一定会尽最大力量提供援助……日本政府已经出动了警察和消防队员等组成的专家队伍，我们将全力支持搜救”。

中时电子报8日同时提到，日本还刻意打破避免与台湾官方隔空对话的禁忌，由官房长官菅义伟发表一段公开谈话。

蔡英文在推特以日文称，安倍晋三对花莲地震的慰问，正是所谓“患难见真情”，在这时提供援助的是真正的朋友，体现了台日双方的友谊与价值。她透露，8日有7名日本专家来台。有台媒分析认为，日本给蔡英文的“特别礼遇”是因为日本海啸时，台湾曾给予大力援助，是所有援助国家和地区中捐款金额最多的。

有台湾学者分析称，日本如此赤裸裸地不避讳政治禁忌，必然使某些台湾“独派”分子喜不自胜。但更深入观察，日本此举何尝不是在跟大陆打“神经战”，“表面上是安慰震灾之痛，暗地里的暗黑本质，无异就是与大陆从事地缘政治角力”，台湾最好不要过度解读。

责任编辑：张迪