黑龙江开展扫黑除恶工作 举报人最高可获8万奖励

原标题：黑龙江扫黑除恶举报人最高可获8万元奖励

新华社哈尔滨2月9日电（记者闫睿）记者9日从黑龙江省扫黑除恶专项斗争情况新闻发布会上了解到，该省日前全面部署开展为期3年的扫黑除恶专项斗争工作。近期已打掉一批犯罪团伙，抓获了一批违法犯罪嫌疑人，并从中初步梳理出一批涉黑涉恶犯罪线索，公安机关正在深入侦查调查。

为依法保护举报人，黑龙江省制定保护黑恶犯罪举报人若干规定。对举报人举报的黑恶犯罪线索，经查证属实，视情形给予一次性奖励，最高可奖人民币8万元。按照“谁办案、谁负责”原则，由承办举报人所涉及案件的办案机关负责举报人保护工作。

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责任编辑：张岩