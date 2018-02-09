新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

黑龙江开展扫黑除恶工作 举报人最高可获8万奖励

黑龙江开展扫黑除恶工作 举报人最高可获8万奖励
2018年02月09日 16:55 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：黑龙江扫黑除恶举报人最高可获8万元奖励　

　　新华社哈尔滨2月9日电（记者闫睿）记者9日从黑龙江省扫黑除恶专项斗争情况新闻发布会上了解到，该省日前全面部署开展为期3年的扫黑除恶专项斗争工作。近期已打掉一批犯罪团伙，抓获了一批违法犯罪嫌疑人，并从中初步梳理出一批涉黑涉恶犯罪线索，公安机关正在深入侦查调查。

　　为依法保护举报人，黑龙江省制定保护黑恶犯罪举报人若干规定。对举报人举报的黑恶犯罪线索，经查证属实，视情形给予一次性奖励，最高可奖人民币8万元。按照“谁办案、谁负责”原则，由承办举报人所涉及案件的办案机关负责举报人保护工作。

　　点击进入专题

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区