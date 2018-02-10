杨洁篪会见美国务卿蒂勒森 阐明台湾问题中方立场

原标题：杨洁篪同美国国务卿蒂勒森举行会谈

本报华盛顿2月9日电 （记者章念生、高石、胡泽曦）当地时间8日，正在美国访问的中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪在美国国务院同美国国务卿蒂勒森举行会谈。

杨洁篪表示，过去一年，在习近平主席和特朗普总统共同引领下，中美关系取得重要积极进展。今年以来，两国元首通过通电话、通信等方式多次交换意见，为新的一年中美关系发展指明了方向。两国工作团队要继续认真落实两国元首北京会晤达成的共识和成果，保持高层及各级别密切交往，用好4个高级别对话机制，拓展经贸、两军、执法、禁毒、人文、地方等领域交流与合作，就朝鲜半岛核等重大国际地区问题加强沟通协调，坚持以建设性方式管控分歧和敏感问题，确保中美关系取得更多积极成果。

蒂勒森表示，美中关系十分重要。美方愿同中方共同努力，落实两国元首北京会晤的共识和成果，巩固和扩大互利合作，本着相互尊重的态度妥善处理分歧，推动两国关系取得更多积极进展。

杨洁篪并阐明了中方在台湾等问题上的立场，要求美方认真对待中方关切。蒂勒森表示，美方继续奉行一个中国政策。

双方就当前朝鲜半岛形势交换了意见。杨洁篪表示，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。国际社会应当支持朝韩改善关系，延续当前半岛缓和势头。

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