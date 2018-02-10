党报揭提意见搞形式主义：正话反说 变相讨好上级

原标题：批评不能温吞吞

要多休息、多锻炼、多散步、多喝水……某单位召开民主生活会，征集意见建议时，不敢不愿提意见的状况被领导当场批评为“搞形式主义”，要求重新征集，必须真刀真枪，不掩饰问题，不逃避矛盾。

召开民主生活会，红脸出汗已成常态，但在有些地方，“憋话”现象依然存在：生怕得罪人，仔细斟酌说和气话；拉不下脸面，一针见血力度不足；甚至正话反说，变相讨好上级。知而不言、言而不尽，必有“难言之隐”。比方说，坚持说真话的人，不再得到理解和支持，还被套上“不会做人”的帽子；又比方说，指出的真问题，没有及时抓好整改落实，说了等于没说。久而久之，好人主义再次出现，良言被“好话”套牢，问题被“成绩”淹没。

从严从实，是民主生活会的“熔炉火”。多点真情、少些套路，克服批评中的好人主义，让民主生活会多些辣味，这既是对会风的要求，更是对党性的检验。

责任编辑：张建利