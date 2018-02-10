山东省委书记刘家义：在深化改革开放中走在前列

原标题：在深化改革开放中走在前列

近日，就山东如何深入学习贯彻党的十九大精神，继续在深化改革开放中走在前列，持续释放经济社会发展动力活力，记者专访了山东省委书记刘家义。

记者：2017年，山东交出一份精彩答卷：全省GDP突破7万亿元，同比增长7.4%；一般公共预算收入突破6000亿元，同口径增长6.6%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.2%和8.3%。这些成绩的取得，有什么规律可循？

刘家义：我们深切感到，山东各项工作能够迈上新台阶，关键有习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，有总书记视察山东重要讲话、重要指示批示的指引，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导。回顾一年来工作，我们的体会是：一要坚持讲政治把方向，不折不扣抓好党中央决策部署落实落地；二要坚持管大局统各方，加强党的全面领导；三要坚持打基础谋长远，把谋篇布局的工作做扎实；四要坚持抓重点求突破，以实际行动践行新发展理念；五要坚持抓改革破难题，不断优化营商环境；六要坚持抓班子带队伍，营造良好政治生态。

记者：刚才您说到坚持抓改革破难题。据我们了解，山东不断深化改革开放，持续释放经济社会发展动力活力，在很多方面走在全国前列。您对此怎么看？

刘家义：习近平总书记指出，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。山东40年来的历史变迁和巨大成就，就是因为在改革开放进程中不断解放思想，敢领风气之先，敢于创造，善于创新。实践证明，是改革开放发展了山东、改变了山东、成就了山东。进入新时代，山东要实现由大到强战略性转变，必须坚决落实总书记的要求，思想再解放，改革再深入，工作再抓实，在深化改革开放中走在前列，勇于先行先试，大胆实践探索，克服路径依赖，将改革进行到底。

记者：我们发现，“走在前列”在山东叫得很响，已成为激励广大干部群众砥砺奋进、蓬勃向上的精神动力。

刘家义：这是总书记对我们的要求。总书记2013年11月视察山东时、2014年11月对山东工作作出重要批示时，都要求我们在全面建成小康社会进程中走在前列。我们始终牢记总书记的嘱托，把“走在前列”作为一切工作的目标定位，围绕全面深化改革定任务、建机制、抓落实。

记者：山东正在大力推进的新旧动能转换重大工程，在深化改革走在前列中将起到什么作用？

刘家义：山东经济大而不强，结构性矛盾突出，传统产业占70%。实现腾笼换鸟、凤凰涅槃、浴火重生，是一场革命性变革，必须抓住供给侧结构性改革这条主线，把新发展理念转化为山东发展的具体举措，率先在北方地区做好动能转换大文章，探索可复制、可推广的路径模式，促进经济转型升级提质增效，在优化全国南北格局中发挥关键性作用。

今年1月，在总书记、党中央亲切关怀下，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，这是党的十九大以后国务院批复的首个区域性国家发展战略，也是全国第一个以新旧动能为主题的区域发展战略，充分体现了总书记、党中央对山东工作的重视和支持。这是山东发展的重大机遇，也是我们必须肩负的重大使命。方案的批复，只是万里长征迈出第一步。把美好蓝图变为现实，需要我们付出艰辛努力，进行一场深刻的思想观念、生产方式、管理模式、运行机制大变革，切实用好改革开放这关键一招。

记者：今年有哪些具体动作？

刘家义：我们要深入学习贯彻总书记关于全面深化改革的重要思想、科学方法，系统总结40年来积累的宝贵经验，进一步营造理解改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围，完成好已经部署的改革任务，推出一批新的改革举措，明确责任主体，强化督促检查，抓好落实兑现。要深度融入“一带一路”建设，谋划好新一轮对外开放的思路举措，着力塑造开放型经济新优势。今年上合组织峰会将在青岛举办，这是我国重要的主场外交盛会。我们要一切服从国家大局，全力做好服务保障工作，借力这次盛会，推动山东的开放再上新水平。

记者：在下一步深化改革中，应该注意哪些问题？

刘家义：一是必须提高政治站位，坚持正确的改革方向。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；二是统筹规划改革举措，精准谋划改革重点。按照走在前列的目标定位，谋篇布局，精准聚焦，集中发力，努力破除体制机制制约；三是切实加强党的领导，推进全面从严治党向纵深发展。强化干部队伍建设，坚决整治“四风”，严守党纪国法，增强干事创业本领，营造风清气正的政治生态；四是鼓励基层探索创新，发挥试点示范突破带动作用。落实好总书记“三个区分开来”的要求，坚持顶层设计和鼓励基层探索相结合，营造积极创新、大胆实践、勇于改革的良好环境；五是狠抓改革落地，打通“最后一公里”。强化担当意识，压实改革责任，加强改革督察，做到踏石留印、抓铁有痕；六是以造福人民为最大政绩，尽力而为量力而行抓好民生工作，在保基本、补短板、兜底线上用心用情用力。

责任编辑：张建利