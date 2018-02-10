俄外交部女发言人用中文拜年 网友：请你吃饺子

原标题：俄外交部女发言人用中文拜年，原来她和春节的渊源。。。。。。

在当地时间8日举行的俄罗斯外交部例行记者会上，中国记者对俄外交部发言人玛丽娅·扎哈罗娃说，2月16日是中国春节，能否用中文或者俄语来给中国人说点什么。玛丽娅·扎哈罗娃随即用汉语献上了祝福：

中国朋友们，春节好！万事如意

扎哈罗娃是俄罗斯外交部历史上首位女性发言人，她1998年毕业于莫斯科国立国际关系学院，精通英语和中文。她还写过有关中国春节的论文，和中国还真有点渊源。

🗣 网友：谢谢俄罗斯朋友！请你吃饺子~！🐰

责任编辑：蒲潇