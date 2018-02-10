央视春晚彩排揭秘：这个体育加舞蹈节目创了个第1

原标题：央视春晚彩排揭秘：这个体育加舞蹈节目创了个第一！
2月9日，
央视2018年春晚第三次全要素彩排
在央视一号演播大厅举行。
先睹为快↓↓
彩排舞台上有这样一个节目，用体育和舞蹈结合的形式，以力量和技巧征服了现场观众。这些演员来自南京体育学院技巧队，他们曾在世界技巧锦标赛摘得金牌。这次节目中将给观众展示世界最高难度的技巧。节目创新性地将体育和舞蹈结合在一起，让节目更具观赏性与惊险性，这也是春晚舞台上第一次出现这样的表演形式。
领舞演员胡适：我在这个舞蹈里面表演海燕，通过海燕表现出一种与风浪搏击的精神。这也是我们中国人身上的一种可贵精神，坚韧不拔、奋勇向前。
🗣 网友：不能少的一顿“年夜饭”！
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