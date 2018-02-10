非洲人士为中国社会安全点赞:中国是安全港的标杆

原标题：“中国是‘安全港’的标杆”

近年来，中非人文交流日益密切。在中国经商、留学、访问的非洲人越来越多，其中不乏许多“中国通”。在他们眼中，中国是一个超级安全的国家，他们在中国生活、工作都很有安全感。他们认为，改革开放40年来，中国经济社会取得了非凡成就，社会安全程度在全球位居前列，这些都与中国政府的良好治理、中国人民的努力奋斗密不可分。

良好的社会治理，确保经济发展与社会安全

浙江师范大学非洲研究院东非研究中心执行主任和丹·奥斯曼来自索马里，不久前，她拍摄了一部名为《非洲人在义乌》的纪录片。她与中国的故事开始于12年前。“高中毕业后，家里人决定让我去海外上大学。但是母亲坚决不让我去西方留学，因为她经常从电视里看到外国留学生在西方被加害的新闻。”和丹介绍说，由于自己是女孩，要单独出国留学，对她家里来说最关键的是安全因素。“在中国生活了很久的叔叔建议我去中国留学，母亲一下子就同意了，因为在她眼中，中国更为安全，她非常支持这一决定。”

“2005年来到中国后，我到过很多地方旅行。当我一个人旅行或者晚上出去时，都感到无比安全。”和丹表示，她在浙江大学西溪校区的时候，每天晚上9点跑步去西湖，回来的时候都夜里11点了，但她从没有为安全感到担忧。“当我打车的时候，知道出租车上有摄像头。如果我打110，警察就会从监控视频里知道我在哪里上了出租车。每想到这些，都让我感到非常安全。但我去伦敦、纽约、洛杉矶等城市，却没有足够的安全感，不敢冒险做同样的事情。”

和丹说，“我们在中国感到的安全感，很大程度上得益于中国政府采取的安全措施，包括建设良好的基础设施、出台严厉的惩处措施，并采取对犯罪‘零容忍’的态度”。

“真正的经济发展，无法脱离安全的环境而存在。好的治理便是两者的核心所在。”和丹表示，良好的社会治理确保了政策的落实，在推动经济发展的同时确保社会安全。“我们发现，中国政府对小城镇的发展倾注了心血。在农村人口转变为城市人口过程中，政府致力于提高新市民的生活水平，提供优惠政策，拨付了大量财政款项帮扶新市民找工作或学习，让他们在城市竞争中有了很好的立足点。”她认为，这样的举措避免了贫民窟的出现，而世界上有些国家的城市化进程缺少政府引导或政府监督，当农村人口涌入城市，导致城市安全环境降级，青年大量失业。因此，中国城市化的治理经验非常宝贵。

违法犯罪行为，在社会中没有立足之地

南非—中国友好协会副秘书长卡特莱霍·莫科尼亚内的中文名叫海丽，她已经在上海生活了6年。2016年她结束学业后回到了南非。一年后，她又选择回上海生活。除了对中国文化的热爱，社会治安也是她考虑的一个重要因素。“作为一名直接或间接的犯罪受害者，选择回中国并不是一个很难的选择。当机会来的时候，我想也没想就来上海了。”她说。

“在中国，我不再为犯罪问题或安全问题感到困扰。我在全球很多国家旅行过，我真诚地认为，中国就是‘安全港’的标杆。”海丽说，身为一名年轻女性，无论白天还是晚上，当她漫步上海街头，从来没有感到任何担心。“很多国家的人对犯罪问题已见怪不怪，将那些不正常的东西正常化了。”她说，中国在安全问题上清楚地表明态度，“犯罪和违法行为在社会中没有立足之地”。

海丽说，在打击犯罪和社会安全领域，中国已经成为全球领导者，这是因为中国政府采取了严肃认真的立场，致力于减少贫穷、减少失业，而贫穷和失业往往是导致一个社会被犯罪所充斥的两个主要因素。她认为，非洲国家可以从中国治理中学到很多经验。

任职于深圳一家通信企业的多哥人阿韦梅冈，在中国生活了5年，他表示，中国政府在保障民众安全方面做了令人称道的工作。“中国的经济发展与良好治理，没有让贫民窟出现。中国每年接受了很多非洲留学生，很多人回到他们各自的国家，为自己国家的发展出力。”

在安全保障方面，打造一个完整的网络

坦桑尼亚中国校友会秘书长丽娜斯·卡伊莎曾在中国生活了6年，现在还经常往返于中国与坦桑尼亚之间。“我觉得中国非常安全，在中国就像在我的祖国一样舒服与放心。”她说，作为一名外国人，自己在中国可以深夜出门买东西，可以做任何事情，无论早晚都不用为安全发愁。“有认真负责的警察，也有先进的科技手段，比如监控摄像头，这都让我觉得很难有人能伤害到我。中国是一个超级安全的国家。”

在中国生活多年的卡伊莎将中国视为另一个故乡。她认为，中国在社会安全保障方面有很完善的体系，政府做了很多工作，保护老百姓以及外国人，“这是一件非常棒的事情，因为这是更安全的”。她说，与其他许多国家相比，中国有更好的安全措施，每个小区都有保安，即便深夜也都值班站岗，从个人到社区，人人都相互协作，打造了一个完整的安全网络。

“经济发展与安全环境是并行不悖的。唯有拥有和平与安全的时候，人们才有精力为经济发展做出更大贡献。因为财产、人身安全得到了保障，人们能更容易地出行，更自由地工作，发挥个人才能，为经济发展做贡献。”卡伊莎认为，非洲应当向中国学习先进技术。

北京大学的喀麦隆留学生约瑟夫·门杜说，在中国的大城市生活令人感到安全，深夜乘坐公共交通工具时从没有感到危险与害怕。他表示，中国政府在维护公共安全方面的努力非常突出。这让老百姓感到很安心和放心。

（本报约翰内斯堡2月9日电）

责任编辑：张建利