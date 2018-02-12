新疆党委书记陈全国:推动党中央治疆方略落地生根

原标题：推动党中央治疆方略落地生根（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为·高端访谈）

——访新疆维吾尔自治区党委书记陈全国

本报记者 杨明方

日前，就如何学习贯彻党的十九大精神，在新时代建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆，记者采访了新疆维吾尔自治区党委书记陈全国。

记者：党的十九大闭幕后，新疆是如何结合边疆民族地区特点，学习宣传贯彻党的十九大精神的？

陈全国：我们把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂，抓好学习培训，集中开展宣讲，精心组织宣传，全面贯彻落实，让党的十九大精神传遍天山南北。

针对新疆地域辽阔的特点，在坚持领导干部带头学懂弄通做实党的十九大精神基础上，重点抓好“三个深入”。一是推动党的十九大精神深入基层一线，组织宣讲团赴全疆各地开展集中宣讲，切实把党的十九大精神讲清楚、讲明白；二是推动党的十九大精神深入千家万户，将党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话以维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜、锡伯等多种文字汇编成册，编译成口袋书，广泛开展“党的十九大精神进万家”活动；三是推动党的十九大精神深入各族群众心中，充分发挥基层党组织和便民警务站、“访惠聚”驻村工作队、驻村管寺干部、村党支部第一书记、包村干部等基层力量作用，以群众喜闻乐见的形式，结合党的惠民政策，面对面向各族群众宣传解读，让大家听得懂、能领会、可落实。

英明的领袖、宏伟的蓝图，让新疆各族干部群众备受激励和鼓舞。全疆上下一个共同的心声，就是要坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决做到新疆距离首都北京虽远，但全区广大党员干部、各族群众的心，始终与以习近平同志为核心的党中央紧紧地贴在一起、紧紧地连在一起。

记者：如何把贯彻党的十九大精神与贯彻党中央的治疆方略结合起来？

陈全国：习近平总书记在十九大报告中指出，“必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争”。做好新形势下的新疆工作，就是这种斗争之一。社会稳定和长治久安是习近平总书记明确的新疆工作的总目标，推动党中央治疆方略落地生根，必须坚持以总目标为统领。

我们坚持把开展反分裂斗争和反恐维稳斗争作为头等大事，聚焦总目标、打好组合拳，推动境内境外、疆内疆外、网上网下“三个联动”，坚决打好严打斗争、群众工作、社会面防控“三场硬仗”、打赢边境管控的“一场人民战争”，以钉钉子的精神抓好稳定工作，全力确保新疆社会大局和谐稳定。同时抓住有利时机，大力推进网格化管理、基层基础、意识形态、宗教和谐等治本之策，把事关根本性、基础性、长远性的工作做起来。积小胜为大胜，图近功至恒远，一环扣一环解决各种深层次矛盾和问题，为新疆社会稳定和长治久安打下坚实基础。新疆社会大局持续向好。2017年新疆接待国内外游客超过1亿人次，这样的数据再一次向世人证明：新疆是个好地方！

记者：如何在贯彻落实党的十九大精神过程中，让各族群众有更多的获得感？

陈全国：治国有常，而利民为本。学习贯彻十九大精神，就要始终坚持以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。着力装满群众的“钱袋子”，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持一产上水平、二产抓重点、三产大发展，推动经济高质量发展，为增加群众收入奠定坚实基础。2017年，城乡居民收入分别达到30775元、11045元，分别增长7.8%、8%。着力找准脱贫攻坚的“好路子”，坚持精准扶贫、精准脱贫，聚焦深度贫困地区，因地制宜、一户一策、精准到人，着力推进“七个一批”“三个加大力度”，注重扶贫同扶志、扶智相结合，攻难点、抓重点，补短板、强弱项，确保到2020年坚决打赢脱贫攻坚战。着力抓住民生改善的“牛鼻子”，扎实开展以免费健康体检、双语教育、多渠道促进就业创业等为重点的惠民工程，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展，不断满足全区各族人民日益增长的美好生活需要。

记者：党的十九大报告提出要促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，请问新疆以什么样的载体和抓手做好这项工作？

陈全国：我们时刻牢记总书记“民族团结是各族人民生命线”的重要指示，始终高举各民族大团结的旗帜，广泛开展“学习库尔班大叔先进事迹、争做民族团结模范”活动，深入开展民族团结宣传教育和创建评选表彰活动，持续开展“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动，引导各族干部群众牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”。在民族团结“结亲周”活动中，全疆百万干部职工与结对认亲户同吃同住同劳动、一同学习党的十九大精神。特别是冬至那天，从村庄到社区，各族干部群众一起包饺子、吃饺子，亲如一家、其乐融融，民族团结之花开遍天山南北。

责任编辑：刘德宾 SN222