大型百集电视纪录片《新时代·百县兴》开机

本报长沙2月11日电 （记者侯琳良）为贯彻落实党的十九大精神、纪念改革开放四十周年，由国家行政学院影视中心制作发行的大型百集电视纪录片《新时代·百县兴》日前在湖南湘西土家族苗族自治州花垣县举行首拍开机仪式。
《新时代·百县兴》是一部多篇集的大型政论体电视纪录片，通过全新视角、独特表达，真实记录我国基层县市在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局过程中发生的深刻巨变，为新时代县域经济的科学发展留下宝贵的影像资料，该片计划今年下半年播出。
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