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上海旌逸集团实际控制人孔某涉嫌犯罪投案自首

上海旌逸集团实际控制人孔某涉嫌犯罪投案自首
2018年02月12日 05:56 解放日报
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　　上海市普陀公安分局昨天晚上发布信息称，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。

　　据旌逸集团有限公司官方网站显示，旌逸集团有限公司（简称“旌逸集团”），是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的集团。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等，公司成立于2011年1月，注册资本实收5000万。

责任编辑：张建利

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