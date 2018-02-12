北京环保监测中心：除夕夜至初二有空气污染

原标题：春节期间北京有短时高水平污染

新京报快讯（记者邓琦）北京市环保监测中心今日通报称，北京地区除夕夜间到初二气象条件较不利，将发生一次污染过程，春节后期空气质量较好，适宜安排出行。

通报称，从目前资料分析，12日夜间到13日白天，北京市受高压后部-均压场控制，回暖明显，扩散条件较不利，预计空气质量为3级，轻度污染；14日东北高压作用，扩散条件较有利，空气质量为2级，良。

15日（除夕）午后，北京地区转为高压后部，偏南风，尤其是傍晚到夜间扩散条件较不利，考虑到除夕夜烟花爆竹燃放影响，预计空气质量为3级，轻度污染；16日-17日（初一、初二）为地面均压-低压场，偏南风，回暖明显，存在逆温，大气污染扩散条件较不利，叠加烟花爆竹燃放的影响，预计空气质量将达到4级，中度污染；18-19日（初三、初四），受较弱气压场影响，湿度较高，能见度水平较差，预计空气质量为2-3级，良-轻度污染。20-21日（初五、初六），受到小股冷空气影响，整体扩散条件有利，预计空气质量以2级良为主。

市环保监测中心表示，希望市民朋友尽量减少烟花爆竹的燃放，感谢大家对清洁过年的支持。大家可根据最新更新的空气质量预报情况，适宜安排出行。

责任编辑：张义凌