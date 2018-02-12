人民日报:资本扶贫应双赢 企业不应靠作秀撑场面

原标题：资本扶贫，关键在“可持续”（一线视角·啃下扶贫硬骨头④）

《 人民日报 》（ 2018年02月12日 05 版）

资本扶贫应是双向双赢的，不是企业想干啥就干啥，也不能靠作秀撑场面，所有活动都需立足于“+贫困户”

到一个贫困村采访，见识了企业资本和贫困群众“握手”的力量。车间里灯火通明，衣料成山，电动缝纫机声此起彼伏，一派繁忙景象。在家门口就能干活挣钱，务工顾家两不误，贫困群众干劲十足。企业负责人说，下乡办厂不仅增加了老乡收入，也解决了用工难、成本高等难题，可谓一举两得。

采访发现，资本下乡助力脱贫攻坚形式多种多样：可以是“造血”，投资兴办企业开发贫困村资源，让贫困地区的好产品卖出好价钱；可以是“扶智”，传授贫困群众实用技能，让贫困户找到稳定脱贫的道路；可以是“帮弱”，救助患病乡亲，改善贫困群众生活条件，防止因病致贫因病返贫；可以是“助教”，兴资助学，支持教育事业，斩断贫困的代际传递。通过探索企业扶贫助贫机制，把贫困地区的劳动力、自然风光、土地、资产等要素用好用活，激发了贫困群众的内生动力，有助于实现稳定脱贫。

一段时间以来，恒大、阿里、京东等民营企业纷纷投身扶贫领域，企业资本下乡助力脱贫攻坚成为一个亮点。这开了“大手拉小手”合力脱贫的好头，但现实中也出现不少问题苗头。比如，有的企业财大气粗，给钱毫不含糊，但不愿建机制搭平台，粗放式扶贫不利于长远发展；有的投资者眼里紧盯农村土地流转费低和政府政策优惠多的好处，贪图利润压低农民收入；更有甚者，大量圈占土地，擅自改变土地用途，损害了农民的利益。这些虽然只是个别地方的问题，但只要发生一起就可能拖累“不让一人掉队”的脱贫攻坚进程，值得相关部门重视和警惕。

纯市场化的资本，带有短期趋利的冲动。大量民营资本进入扶贫领域总体上讲是件好事，但是需走好“可持续”的“平衡木”。资本扶贫应是双向双赢的，不是企业想干啥就干啥，也不能靠作秀撑场面，所有活动都需立足于“+贫困户”。许多走在脱贫攻坚前列的地方，往往都已经形成了“脱贫共同体”。或者是龙头企业+合作社+贫困户，或者是扶贫基金+园区+贫困户，或者是易地搬迁+产业培育+贫困户，脱贫共同体密切了企业和贫困群众的利益关联，通过利益共享、风险共担，聚合起双方的发展意愿。

应当看到，农业投资往往风险比较高，而农民承受风险的能力又相对较弱。许多地方的扶贫产业多集中在传统农牧业，农产品雷同较多，产品附加值低，容易发生过剩，这些都有可能耗损投资者和贫困群众的积极性。一些涉农项目“烂尾”、资本“跑路”，除了管理者自身不善经营的原因，很大程度上也是因为涉农产业利润有限，容易发生销售难、推广难等问题。对此，“有形之手”的兜底和护航作用更加凸显。前期规划能否更加注重多元化和创新性，避免产业低端、结构单一？用地、水电等方面是否还有降成本的空间？可不可以强化防灾减灾意识，设立产业发展保障基金保护企业和农户利益？对地方政府来说，引入市场和企业不等于完成“历史任务”，还需要在培植产业、服务企业上做好文章。

企业是打赢脱贫攻坚战的重要力量，有助于改变扶贫开发靠政府投入的独角戏模式。做好谋划、定好规矩，完善服务、兜底市场，放大好企业扶贫资金的使用效益，农业才能成为有奔头的行业，农民才能成为有吸引力的职业，全面建成小康社会才能如期实现。

（作者为本报经济社会部记者）

责任编辑：霍宇昂