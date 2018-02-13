人民日报:需浇灭假期补习里“影子教育”的虚火

原标题：假期补习如何真正降温（人民时评）

《 人民日报 》（ 2018年02月13日 05 版）

浇灭“影子教育”的虚火，需要阻断家长焦虑的“剧场效应”，还必须依靠进一步推进教育改革

寒假到了，各类校外培训机构又开始火了。有报告显示，在北京、上海、广州等一线城市，参加课外辅导的中小学生，占到在校生总数的70%左右。课外要补课、放假不放松，已经成为当下很多家庭在孩子教育上的选择。

在庞大需求的推动下，中小学课外辅导行业已是一个体量巨大的市场，有人将其称为“影子教育”市场。根据中国教育学会2016年底发布的调查报告，当年中小学辅导教育行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次。而在另一份调查报告里，在为补习“埋单”的家庭中，一半以上的花费为2000—10000元，更有13.7%的家庭每年花费达2万元以上。有家长表示，为孩子找校外补习，花钱又费力，实际上是在为自己的焦虑买单。

“影子教育”在满足学生家长多样化、个性化教育需求上，确实发挥了一定的正向作用。然而，“影子教育”生产的“牛娃”不仅对其他孩子造成了压力，还影响到正规学校的教学进度。笔者同事就曾遭遇这样的无奈：孩子刚入小学没几天，班上老师就来电，“赶快给你家孩子报个英语辅导班吧，否则跟不上进度！”原来班上大多数学生已被课外辅导喂得半饱，老师不得不调整教学进度、适当增加难度。这并非个案，面对同一班级不同学业水平的学生，已有不少学校开始尝试“走班”等方式开展分层教学，提高授课的针对性和精准度。

应该看到，“影子教育”的产生，与优质教育资源的供需不平衡有关，也与以成绩和考试为指挥棒的应试教育相关。但父母或许也可以有更合理的“教育观”，教育并非一种简单的投资，并不仅仅是为了获得与投入等值甚至超值的经济社会地位。如果家长过分执着于教育的“收益率”，对孩子的品德涵养、心理健康、生活体验自然会有所分心，家庭本应承担的人格与美育教育将被功利教育污染。

有学者把教育的价值分为本质价值和工具价值。前者关注人的发展和培养，后者强调教育的选拔和甄别。主流的学校教育应注重学生的全面发展，尽量防止考试竞争变成决定一切的“指挥棒”。而“影子教育”的风生水起，家长孩子的趋之若鹜，似有喧宾夺主之势，会反过来让一些中小学用更高强度的考试训练，强化选拔教育的工具价值，助长唯分数论的不良教风和学风。

再往深层次看，“影子教育”的虚火，也人为加剧了教育的不平衡。“影子教育”的市场化逻辑，势必将收入水平不高的家庭挡在门外。近些年，在各级政府的不断努力下，城乡、校际义务教育的差距正在逐步缩小。而愈演愈烈的“影子教育”，却促使更多教育资源向大中城市和经济能力较强家庭的学生聚集，造成了新的教育不公，也削弱了政府在推进教育公平上的成效。

浇灭“影子教育”的虚火，需要阻断家长焦虑的“剧场效应”。所谓“剧场效应”，即看戏时前排起立，后排就会被迫起立。而要防止这样的连锁反应，归根结底责任还在学校这个教育主体上。我们的教育部门和学校必须加快教育改革的进程，使得教育“剧场”中不只有一块屏幕，将思想品德、学业水平、艺术素养和社会实践能力纳入综合素质评价，让教育真正回归到育人育德的本质属性上。

责任编辑：霍宇昂