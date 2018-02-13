人民日报刊文：领导干部要常坐坐矮板凳

原标题：常坐坐矮板凳（人民论坛）

《 人民日报 》（ 2018年02月13日 04 版）

岁末年初，不少地方正在火热开展“新春走基层”活动。干部与群众同坐在一条板凳上，改进工作作风、书写为民情怀，勾勒出扎根实际、联系群众的生动图景。

不禁想到一则故事。上世纪50年代，彭德怀到基层部队视察，参加一个班的讨论会。一位干部搬来一把椅子，战士们又垫上一床被子请他坐，而他却坐到了战士的矮凳上。在分析一些新独立国家政局不稳时，他认为其中一个原因，就是他们的领导不愿意和大家一样坐矮板凳、硬板凳，并借此告诫干部“要常坐坐矮板凳”。坐矮板凳还是高板凳，看似小问题，却映照着思想觉悟，检验着群众意识。

常坐坐矮板凳，就是要以基层为镜，拜群众为师，从群众中汲取智慧和力量。“万物有所生，而独知守其根”。毛泽东同志曾把共产党人比作“种子”，把人民喻为“土地”，只要把种子播在土地上，就能在人民当中“生根、开花、结果”。基层蕴藏着群众的无尽智慧，潜藏着人心的无穷力量。勇于向下扎根，才能更好向上生长。正如习近平总书记在基层调研时强调的，“领导干部要放下架子，甘当小学生，多同群众交朋友，多向群众请教。”深入基层、贴近百姓，多听听群众的呼声，多想想百姓的“操心事、烦心事”，才能“真正悟透群众是真正的英雄”。

板凳究竟该怎么坐？关键是要跟基层面对面、与群众心贴心，涵养担当尽责的工作作风。在密切联系群众的问题上，距离不可能产生美。时至今日，眼里看不到基层、心里装不下群众者并不鲜见。有人热衷“坐着车子转、隔着玻璃看”，轮下生风，脚下生锈，点到为止；有人留恋冬暖夏凉的办公室，习惯“开会了解”“电话解决”，远程指挥；有人享受前簇后拥的排场，摆摆架子、打打官腔，高高在上。群众心中有杆秤，干部的表现，决定着心与心的距离。如果行动上远离群众、工作中脱离群众、生活里游离群众，自然也就无从听到真言、取得真经、收获真章。

甘坐矮板凳、会坐矮板凳，就容易打开话匣子，掏出心窝子，在知无不言、言无不尽中拉近心灵的距离。孔繁森认为，“人民公仆的办公室在基层，在群众中，在百姓的土屋和帐篷”，一句饱含真情的“我是您的儿子”，打掉了干群间的无形之墙。廖俊波在车上备着衣服、雨衣、雨伞和被子等“四件套”，“能在现场就不在会场”，被称赞“他不是官，他是我老大哥，是和我们农民坐一条板凳的人”。无论何时，深入基层、做好调研，都当以平视的眼光看待群众，平和的语气对话群众，平等的身份对待群众。

“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。”走基层、做调查是一场走访慰问之行，也是一趟发现问题、寻找答案之旅。带着一份真诚，捧着一颗真心，付出一片真情，常坐在矮板凳上听民声、访民情、化民怨、解民难，“以人民为中心”的种子才能扎根于基层的沃野。

责任编辑：霍宇昂