山东省公安厅：打掉涉黑恶团伙597个

原标题：山东打掉涉黑恶团伙597个

本报济南2月12日电 （记者潘俊强）记者日前从山东省公安厅获悉：扫黑除恶专项斗争开展以来，全省公安机关在前期调查摸底基础上，打掉涉黑涉恶团伙597个，缴获枪支25支，查封、扣押、冻结涉案资金1111.3万元。

据介绍，山东省公安厅明确规定，涉黑案件一律由市级公安机关提级侦办，并实施挂牌督办、异地用警等措施，确保连根拔起、不留后患。山东省公安机关紧密结合基层基础建设攻坚战、村（居）“两委”换届选举工作，充分发动社区民警、警务助理和村（居）干部等力量，对重点行业领域、区域部位、人员案件开展“地毯式”摸排，共筛选出重点线索77条，挖掘重点人员397人，重点案件66起。同时，为广泛发动群众参与，向社会公布扫黑除恶举报电话和举报信箱，并开通微信公众号接受群众举报，举报重大涉黑犯罪线索的奖励标准由2万元提高到5万元。据统计，仅省公安厅扫黑办日均接到群众举报即40余次。

同时，公安机关严厉打击盘踞在各地域行业的“村霸”“行霸”“路霸”等恶势力霸痞团伙。突出打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。突出打击在建筑工程、交通运输、矿产资源等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、滥开滥采的黑恶势力。突出打击非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力。

山东公安机关还与纪检监察机关和组织、民政部门无缝对接、整体联动，推动扫黑除恶专项斗争与反腐败斗争、基层“拍蝇”和加强基层组织建设紧密结合，坚决打掉黑恶势力“关系网”“保护伞”。

责任编辑：张建利