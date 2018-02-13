大陆游客赴台团签下月禁止？台“观光局”回应

原标题：大陆游客赴台团签下月全面禁止？台“观光局”出面回应了。。

[环球网综合报道]6日发生在台湾花莲的6.5级强震，已造成19人不幸罹难，其中，9人为大陆游客。日前，有台媒爆料称，一名岛内不具名的旅游业者透露，大陆各省市将全面停止农历春节后的赴台团签，引发岛内各界热议。

据台湾“联合新闻网”12日报道，针对该传闻，台“观光局”副局长张锡聪回应称，“听过这样的传言，将持续了解和观察”。他还表示，目前大陆官方目前也并未证实。台陆委会对此表示“没有听说过，但会持续查证”。

台湾“东森新闻网”也报道了该传闻，还进一步称，大陆赴台旅游团签4-9月的配额受限，每家大陆赴台旅行社团客配额限制约1000人左右。以现在的311家有跟团游业务的旅行社估算，4-9月总共只有31.1万人的跟团游客名额。

台湾“中时电子报”对此报道称，受2018年台湾县市长选举的影响，10-12月也将停止赴台旅游团签，但自由行个签不受限制。

台“国际观光救援服务协会”理事长许高庆表示，听到传闻后，他跟大陆旅游业者询问，有人表示听说过，也有人说没听说或不知道，因此“到目前为止还是谣言，但选举前后几个月，大陆游客会自发性减少赴台，今年有可能比去年更惨”。

自民进党当局上台后，两岸关系急转直下，陆客骤减，重创全台观光产业，岛内观光业者叫苦连天。台“观光协会联合会”理事长余紫菱此前表示，陆客不来，台湾观光市场供给大于需求，不仅饭店、农场、民宿都准备抛售，连游览车、餐厅、伴手礼业者也都吃不消了，台当局促进观光的补助虽然有3亿新台币，但也很快就会用光，缓不济急。她借此喊话蔡英文当局妥善处理两岸关系，改善岛内观光业现状。

责任编辑：张岩