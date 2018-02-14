人民日报：网络直播岂可践踏法律与道德底线

原标题：网络直播岂可践踏法律与道德底线

2018年伊始，网络直播行业借助直播答题再度火爆。高额奖金和参与人数节节攀升的背后是难以忽视的乱象：奖金分配不透明、题目设计不严谨、答题人数涉嫌“注水”……更有甚者，在题目中竟然将台湾、香港列为“国家”。在涉及国家主权的重大问题上如此轻率，凸显了某些互联网从业者的无知妄为。

近年来，网络直播行业的种种乱象已经到了令人侧目的程度。有的恶搞调侃，导向存在明显偏差；有的拼尺度，以色情低俗内容吸引眼球；有的斗富炫富，宣扬奢靡生活和拜金主义；有的直播虐杀动物、聚众斗殴、飙酒等暴力猎奇和违法有害内容……虽然这些问题不是网络直播行业的主流，但社会影响极为恶劣。可以说，网络直播正在成为违法违规和不良信息滋生传播的“重灾区”。

错误行为的背后是错误的价值观。某些互联网企业为了吸引流量，故意放纵主播“打擦边球”。同时，许多直播平台企业以高额奖金为噱头，鼓吹“一夜暴富”“玩着就能赚钱”，这与社会主流价值观强调的勤劳致富格格不入。任由这样的价值观在互联网上大行其道，是国家和人民之祸。

古人有义利之辩，强调义在利先，不因利害义。在现代市场经济里，社会效益重于经济利益，当二者发生冲突时要把社会效益放在首位，这是全社会的共识。网络直播行业所承担的社会责任是严肃而重大的，绝不能为了吸引流量而放纵不良信息的传播，绝不能出现“钱我来赚，恶劣节目所导致的道德风险、稳定风险由社会承担”。

当前，互联网经济各种创新势头迅猛，竞争十分激烈。在发展初期，因为缺少规范和规则，野蛮生长难以完全避免。但是，创新与竞争必须在正常的轨道内。发展经济的目的是为了服务社会，增进人民福祉。资本不能凌驾于社会之上，资本的狂欢不可突破法律和道德的底线。

批评网络直播行业乱象不是要一棍子打死，而是要纠正错误，使其回到健康发展的轨道上。互联网行业必须改变长期以来简单粗糙的发展模式，用合理的创新造福用户，创造价值。

责任编辑：刘光博