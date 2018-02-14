台民调：支持统一创10年新高 赞成“台独”创新低

原标题：打不过，就加入它！ 台民调：统一支持度创十年新高

[环球时报驻台北特约记者 胡又中 环球时报记者 李司坤]“赞成与大陆统一的台湾民众比例攀上10年新高，赞成‘台湾独立’的比例创下10年新低”，台湾《远见》杂志发表的最新“2018台湾民心动向大调查”，给出颇有点令人惊讶的结论。农历春节前夕，台湾多项民调纷纷出台，偏蓝偏绿、亲“统”亲“独”，说啥的都有，比如对于蔡英文的满意度调查，两个民调的结果竟然可以相反。

但台湾《旺报》认为，最近几个月的各类民调结果很像，整体而言，排斥统一的台湾人在减少。其原因除了是对蔡英文的失望，就是两岸政经实力天差地别，许多台湾人逐渐抛弃对抗心态，“打不过，就加入它”。

“蔡执政650天民调，台独创新低，统一飙新高”，台湾《旺报》13日报道《远见》杂志的民调称，过去10年，“远见研究调查”每年追踪调查台湾人“统独立场”变化。如果与去年蔡英文当选近一年时的调查相比，今年约21.1%的人“赞成台湾独立”，少于去年23.4%，而“赞成与大陆统一”者的比例则大幅攀升至14.8%，比去年的9.3%多出5.5个百分点。对此，民进党的干部称，这种现象过去也曾出现过，“这是民众的自我调整机制，在统独光谱上，每逢绿色执政就会偏蓝、偏统一些；反之，则会偏绿、偏独一些，民众试图以此达到‘政治中立’的效果”。

对于同一个民调，台湾“东森新闻云”的报道把“年轻人想去对岸”放到标题中。报道称，奇怪的是，两岸关系冰封的此刻，台湾人、尤其是年轻世代对“赴大陆发展”的意愿却持续攀升。在问到“如果有机会，会希望去哪些地区发展，包括投资、工作，或是求学？”，结果有36.6%的民众回答想去大陆，比去年的调查多出6.3个百分点。其中以18至29岁的年轻人对赴大陆发展最踊跃，超过53%的人有此意愿，比去年多10.5个百分点。台湾政大经济系教授林祖嘉分析称：“两岸关系不好，年轻人还是最青睐大陆，显示他们不怕风险，怕的是没机会！”他说，大陆被列为赴外发展首选之地主要是因为“经济实力”，说白了，就是市场前景与两岸薪资差距。

从《远见》杂志过去10年的调查来看，“赞成与大陆统一”者的比例长期在10%以下，最低的2016年只有7.9%。即使今年“统一飙新高”，仍然是“维持现状再看”“赞成台湾独立”“永远维持现状”等四个选项中比例最低的。那么，这种升高有意义吗？对此，海峡两岸关系研究中心主任仇开明13日告诉《环球时报》，目前赞成统一的比例还不是特别高，所以我们也不能说台湾民众越来越倾向于统一，他们现在是希望两岸关系更好一点。

仇开明认为，此次民调所反映的很重要趋势是，台湾民众对大陆的看法正在改变，逐步向好。他们了解大陆的情况更多了，觉得大陆这些年确实在实实在在地干事，对此是欣赏和认可的。台湾民众意识到台湾的优势在丧失，在老百姓层面，产生一种焦虑感。很多民众还在观察大陆今后的发展变化到什么程度。按照大陆当下设定的目标和进步的方向，在目前的趋势下，台湾民众像民调里所反映的这种认识会越来越多，越来越强。这种趋势一旦形成，对两岸关系的改善是好事。

责任编辑：刘光博