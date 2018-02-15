港媒:线上红包成内地新习俗 有助亲友拉近距离

参考消息网2月15日报道 港媒称，内地近年流行“线上红包”。春节前夕，内地互联网企业纷纷推出“红包”活动宣传，有专家分析，互联网行业要付出相当高的成本才可获得一个优质客户，“红包大战”正有利企业引流，争夺移动支付市场用户。
据《香港经济日报》网站2月13日报道，2月16日就是农历大年初一，支付宝今年第三年举办“集五福”互动小游戏；QQ今年也有“走运红包”活动；淘宝则有抽红包活动，若绑定亲友账号，一人中奖，亲友也同时中奖。
报道称，不难发现，各家互联网企业的“红包大战”策略，都离不开鼓励亲朋好友互动推广。中国电子商务研究中心主任曹磊解释，“红包大战”的本质，就是对移动支付市场用户的争夺。春节红包作为移动支付的一个重要场景，各方都想方设法获取更多用户。
据了解，目前互联网行业要获得一个优质客户的成本不菲，约为100元至300元人民币。难怪，各互联网企业都非常注重用“春节红包”引流。
报道称，随着“新零售”崛起，各电商均布局线上与线下融合的“春节红包”。
一家数据调研公司的CEO张毅表示，今年“春节红包”强调的已不是移动支付本身，商家关心的是绑定支付以后做什么。
漫画：收获。新华社发 朱慧卿 作
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