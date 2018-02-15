亚太哪的恋人最慷慨？港媒:内地情人节花费居榜首

参考消息网2月15日报道 港媒称，民调显示，情人节期间，亚太地区最慷慨的恋人是中国内地民众，他们准备在这个浪漫假日里人均花费约274美元（约合人民币1737元）。
据香港《南华早报》网站2月14日报道，金融服务公司万事达卡在2017年10月进行的这项调查涉及亚太区18个市场的9141名受访者，它显示香港排在第三位，计划花费231美元（合人民币1465元）给爱人买礼物。
报道称，中国大陆民众高居榜首，其次是台湾地区民众，他们准备花费245美元（约合人民币1553元）。新加坡排在香港地区后面位列第四，计划开支180美元（合人民币1141元）。泰国以145美元（合人民币919元）排名第五。
在香港，64%的受访者选择外出就餐过节，四分之一的人选择在家中度过浪漫的一天。约12%的人表示想出去娱乐，比如看电影或戏剧表演。
另外，该公司根据全球200多个地区过去三个情人节假期（2015年到2017年的2月11日至14日）的购物者行为编制万事达卡爱情指数显示，香港人的支出自2015年以来攀升了9%，交易数量上升了33%。
调查显示，电子商务交易的数量大幅增加：从2015年到2017年增长了97%。不过，2017年情人节前后的交易仍有90%是现场进行的。在线购买的礼物只占5%。
报道称，在礼品支出方面，2017年的鲜花消费额比2015年增长了17%。但珠宝首饰下降了24%。
铜锣湾香港网上花店的老板钟震东说，2018年情人节的鲜花订单数量比2017年增加了20%。
“上周我们就已经卖完了所有存货并停止接单，”他说。“最受欢迎的仍然是红玫瑰。售价1099港元（合人民币891元）的18枝玫瑰花束最为畅销。”（编译/何金娥）
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