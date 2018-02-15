大陆记者曝光日方不入救援现场 陆委会要求撤稿

原标题：大陆记者再次发文曝光 台陆委会曾致电要求撤除日本救援不力文章

[环球网综合报道]还记得那位在日前花莲强震中被绿媒颠倒黑白，诬称为“挑拨日台关系”的大陆东南卫视驻台记者叶青林吗？14日，他在个人脸书中再次发文披露，对于此前已公布在其脸书中有关日本救援不力的文章，台陆委会相关人员曾打电话问能否将文章删除。

2月6日，台湾花莲发生强震后，台当局拒绝大陆及海外国家援手，反向日本求援，理由是“日本拥有高阶探测仪”。此后，日本派出救援队赴台，在8日下午，台湾消防署特搜队梁国伟队长在向日本救援队做简报介绍最新状况时，叶青林也在现场。叶当天在其脸书上公开了日本搜救队询问救援情况的对话影像画面，称日本救援队以现场危险为由，不进入云门翠堤大楼救灾。

叶青林

对于拒绝所有外界援助，唯独向日本伸手求援的台湾当局来说，叶青林的脸书内容在岛内引发不小争议。台亲绿媒体《自由时报》更是妄言叶青林“为挑拨而造谣”，称“在灾区采访的大陆记者叶青林称日方因倒塌的废墟危险而不进去，但真相是我方认为人力已够才婉拒日方，叶青林是为挑拨而造谣”。

对于《自由时报》的报道，叶青林12日发布一段视频，将当时日本救援队与梁国伟的关键对话逐字公布，印证了日本搜救队的代表明确表达，是危险地带就“无法进去”的事实，同时，梁国伟队长还表示，台湾其实也有电磁生命探测仪。

真相大白后，台绿媒依旧不依不饶，13日还称台当局“曾要求更正，但该记者（叶青林）不予理会，因此不排除废止他的记者证”。

对此，叶青林14日在其个人脸书中再次发文回应，称“统一回复关心我是否会被撤销记者证是否会被驱离的记者朋友和关心我的朋友们，就像有台媒副总编辑写的，确实有陆委会的人士给我打过电话问我是否可以把脸书那篇文章撤下来。”“但并不是要求我更正，因为是事实如何更正？所以我当下就没有答应。”

叶青林说：“对方也没有跟我提过要撤我记者证的事情，所以我不知道台媒那位副总编辑的新闻来源是什么，这好像应该去问她吧。””

文中，叶青林还表示，除了少数岛内媒体的攻击，他还收到了一些台湾网友的威胁，但自从还原现场的视频发布后，原来在网络上叫嚣的很大一部分网友已经开始删帖不说话了。

最后，叶青林感慨，台湾坚持正义的媒体和民众是绝大多数，感谢这些天来用各种方式力挺自己关心自己的媒体好朋友，和所有认识的和不认识的朋友们，更感谢主动要给他提供安全保护和法律援助的好朋友们。他说，“在台湾十年，深爱台湾，坚持要在台湾继续采访的动力就在这里，追求新闻真相和增进两岸亲情的初心永远不会改变，这几天最大的感受就是邪不胜正，温暖远大于悲凉，依然坚信台湾最美的风景还是人，至于要不要提告，大家都好好过完年再说吧。”

责任编辑：初晓慧