台胞返乡成人在囧途：转车搭船“一路吐回台湾”

原标题：台胞返乡成“人在囧途”：抢票转车搭船 “一路吐回台湾”

资料图：2月10日，台胞抵达浙江大麦屿口岸。当日，一艘往返于浙江大麦屿港与台湾基隆港的“中远之星”轮在浙江玉环大麦屿口岸接送欢度春节的两岸同胞。新华社记者 王小川摄

参考消息网2月16日报道 台媒称，东方、厦门航空被迫取消176班春节加班机，让不少返乡过节的台商、台生深刻体会何谓“人在囧途”。

据台湾中时电子报2月14日报道，许多台生被迫挤夜间航班，凌晨回台换来“两眼熊猫眼”，更有台商无奈选择搭船回台，最终却是“一路吐回台”；甚至有台胞不堪机票负荷，只能留在大陆过年，无奈高唱“妈妈请你要保重”。

176班春节加班机取消 机票涨一倍

报道称，“今年返乡过年到底有多难？”恐怕已成当前台商、台生圈最“流行”的话题。176班春节加班机取消，在大陆工作学习的台商、台生今年为了返乡过节，搭夜间航班、转机、搭船返台，几乎各显神通，结果却只能用“惨惨惨”来形容。

报道称，在上海读书的陈姓学生无奈地说，这次返台最惨的恐怕就是台生这群人。原本都已订好东航的加班机票要开心回台，没想到台当局不准，最终加班机取消，“害我今年差点回不了家”。

“得知加班机被取消，我几乎整个人快疯掉”，该学生直言，每年加班机的票本来就不好买，如今要改订更是谈何容易。而加班机被取消后，机票价格几乎飙涨一倍，最终想尽办法才勉强买到航班回台，“整个计划都被打乱了”。

该学生还称，回台当天才是噩梦开始，由于买到夜间航班，回到台湾家里都已凌晨三四点；隔天早上一醒来，两眼变成“黑轮”了，把妈妈吓了一跳。

思亲却回不去 这年难过了

报道称，像陈姓学生的窘况只是冰山一角。上海台商谢先生表示，加班机被取消后，他与家人选择从平潭搭船回台湾。而从上海搭高铁到福建，已耗掉整整5个多小时，还要再转乘巴士到平潭又花掉2个小时，最后从平潭搭船回台至少也要4小时，一路波折花了近12个小时才回到家。

谢先生直言，为了返乡过节，只能搭船一路晃到台湾，晕船时大人身体不舒服忍一忍就算了，小孩却是一路晕船吐回台湾，做父母的看在眼里是既心疼又无奈，“台商到底做错什么？要被台当局这样惩罚？”

“能回去的都算是幸运的，有的只能留在大陆过年”。上海台胞叶先生坦言，普通台胞不像大老板，能放的就是那几天的假，今年好不容易抢到加班机的票，最终还是回不去，就算要改订机票，费用又是贵得吓死人，也只能无奈跟家人诉苦说：今年回不了家了。

责任编辑：霍宇昂