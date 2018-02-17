原标题：港媒：中国游客成全球旅游业金主 消费是美国人2倍

2018年2月12日，在尼泊尔首都加德满都特里布万国际机场，中国游客在中文服务启动仪式上合影。新华社发

参考消息网2月17日报道 港媒称，农历新年不少人都趁假期外游。中国旅客在旅游方面到底有多豪爽？根据联合国世界旅游组织数据，中国出境旅客的消费占全球五分之一，是美国旅客消费的两倍，而且数字料会继续上升。

据《香港经济日报》网站报道，根据世界旅游及旅行理事会（World Travel & Tourism Council） 资料，过去7年，旅游业每年都跑赢整体经济。单在2016年，旅游业贡献高达7.6万亿美元（1美元约合6.34元人民币）。该组织预料，未来10年，全球近四分一的就业机会将会与旅游业有关。全球旅游业得以蓬勃发展，中国旅客功不可没。

报道称，尽管中国目前占5%人口拥有护照，但中国旅客的消费却占到全球出境旅客消费五分一，是美国旅客的2倍。在2016年，中国出境旅客的消费高达2611亿美元。据估计，到2021年，中国旅客的消费将增至4290亿美元。

报道称，过去3年，最受中国旅客欢迎的旅行地点分别为日本、泰国、美国及澳洲；其他东南亚国家新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾则紧随其后。

责任编辑：刘光博