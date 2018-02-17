墨西哥发生7.1级地震 多家旅行社确认游客安全

原标题：墨西哥发生7.1级地震 多家旅行社启动应急预案确认当地游客安全

新京报快讯（记者沙璐 王真真）据中国地震台网正式测定，2月17日7时39分（当地时间2月16日17时39分）在墨西哥（北纬16.60度，西经97.75度）发生7.1级地震，震源深度10千米。太平洋海啸预警中心消息显示，该地震目前没有触发海啸的危险，也暂无人员伤亡报告。记者获悉，多家国内旅行社启动应急预案，携程、同程艺龙等已确认其在当地的游客安全。

地震发生后，携程第一时间启动重大自然灾害应急预案，确认当地游客安全，目前没有携程游客在地震中伤亡的消息。据悉，地震发生地并非热门旅游目的地，春节期间中国赴墨西哥旅游团主要分布在坎昆和墨西哥城。墨城有轻微震感，从当地地接社和领队发回的反馈来看，旅游活动一切正常。

出于游客安全第一的考虑，携程宣布将针对2月17日起7天内出发，涉及墨西哥瓦哈卡州受地震影响的跟团游、自由行订单启动携程旅游重大自然灾害保障金，为游客实行免费退订政策。同时，携程机酒启动应急机制，携程租车无条件退改。

经过机票、酒店、跟团游等逐一排查核实，同程艺龙、同程国旅也分别与现在墨西哥的自由行和跟团游客取得联系，目前已经全部确认安全。

同程艺龙酒店部门承诺，已在同程艺龙预订购买即日起截止2月20日前入住墨西哥酒店的客人，涉及订单一律支持免费取消。机票部门正密切关注往返墨西哥的相关航班动态，与机场及航空公司保持联系，以第一时间为旅客提供及时的航班信息及对应的客票服务。

美团旅行承诺，所有在2月17日前通过美团旅行、美团、大众点评预订的墨西哥跟团、酒店、目的地美食、目的地门票、目的地一日游、当地用车的未使用订单均可联系客服免费取消。

责任编辑：桂强