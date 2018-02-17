台91岁老人跌下床 妻因两岸航班取消滞留大陆难回

原标题：两岸春节加班机“卡关” 台91岁老人跌下床妻子无机票返家照顾

警察将慰问物资送给前来医院探望张老先生的友人（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”2月17日报道，两岸春节包机因故卡关，造成许多台商或眷属都无法顺利返台过年。新北市新店区中生路有一位高龄91岁的张老先生，过年前在家中跌倒无法出门，引起邻居注意报警，经前往查看才知他因跌落床无法行动，且已多日未喝水及进食，而其妻则因机票问题而无法及时赶回照顾，于是，警察先将他送医再致赠其新北春节平安袋，预祝老人能早日出院返家。

新北市新店警察分局表示，青潭派出所两名警员日前执行巡逻勤务时，接获勤务中心通报在新店区中生路有民众报案称，已经数天未看见住在隔壁的张老先生（91岁）出门，于是警方循资料联系到老先生的妻子，但其妻表示，目前人还在大陆正等待侯补机位，暂时无法立即回台，因老人在台湾都没有其他的亲戚了，警方担心老先生发生什么意外，就马上主动通报消防队及里长前往现场，并自掏腰包请来锁匠开锁。

当警员、里长等人进入后，发现老人跌落床下无法起身及行动，而且已多日未喝水及进食，所幸老伯伯还有意识，众人即将他紧急送往耕莘医院救治，还好送医后无大碍，新店警事后也再前往医院关怀慰问，并送上里面装有白米、面条、罐头等民生物资的“春节平安袋”前来照顾的友人，同时预祝老先生能够早日出院返家。

责任编辑：桂强