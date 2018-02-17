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统计局：北京居民人均可支配收入5.7万 增长6.9%

统计局：北京居民人均可支配收入5.7万 增长6.9%
2018年02月17日 17:24 新华网
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　　原标题：2017年北京居民人均可支配收入实际增长6.9%

　　新华社北京2月17日电（记者任峰）国家统计局北京调查总队发布的数据显示，2017年北京居民人均可支配收入57230元，扣除价格因素，实际增长6.9%。

　　工资性收入是城乡居民收入的主要来源。2017年，北京居民工资性收入占可支配收入的比重为61.5%，对收入增长的贡献率为44.7%。经济基本面和就业面的稳定为居民工资性收入增长提供支撑。全市居民人均工资性收入35217元，同比增长6.4%。

　　转移净收入是城乡居民收入的第二大收入来源，对收入增长的贡献率为32.1%，比上年提高20个百分点，提高幅度最大。2017年，北京陆续发布各项社会保障标准上调政策。全市人均转移净收入11299元，同比增长15.4%。其中，居民人均养老金或离退休金同比增长10.3%。

　　与此同时，投资渠道和创业渠道的多元化，推动居民财产、经营净收入保持平稳增长。2017年，全市居民人均财产净收入9306元，同比增长13.1%，比上年提高3.4个百分点。

责任编辑：桂强

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