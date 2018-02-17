张家界除夕发生持枪杀人案致1死2伤 嫌犯被控制

新京报快讯（记者刘经宇）2月15日11时许，湖南省张家界市慈利县甘堰乡岩峪村发生一起持枪杀人案，致1死2伤。今日（2月17日）晚间，记者从慈利县公安局获悉，今日下午6时许，嫌疑人龚某贵已被警方控制。
此前，慈利县公安局曾发布悬赏公告称，2018年02月15日11时许，慈利县甘堰乡岩峪村发生
一起故意杀人案，经公安机关侦查，龚某贵（男，41岁，慈利县甘堰乡岩峪村人）具有重大作案嫌疑。
公告称，该嫌疑人具有一定危险性，请广大群众在保障自身安全的前提下踊跃提供线索，为尽快破案，公安机关对直接提供线索协助抓获嫌疑人者严格保密，并奖励人民币拾万元。
今日晚8时许，记者从慈利县公安局了解到，该起持枪杀人案共造成1死2伤。案发后，公安机关迅速成立“2.15”故意杀人案专案组，以慈利县公安局为主进行侦办，市局刑侦、网技部门和永定、武陵源分局全力配合，组织200余名民警、辅警和160余名干部群众，连续56小时奋战，于2月17日下午6时许将犯罪嫌疑人龚某贵控制。
目前，此案正在进一步侦办中。
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